Arija Rizvić: 'Svi me pitaju kako je kada se ljubiš s nekim nepoznatim, nema tu ništa osobno, to je samo posao'

Arija Rizvić, glumica i kazališna redateljica, veliku popularnost stekla je nakon emitiranja RTL-ove serije "San snova" u kojoj je glumila Kristinu Ćuk, manekenku, influencericu, nekadašnju miss, bivšu djevojku nogometaša Alana Stošića... Od rujna Ariju gledatelji ponovno mogu pratiti u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji "Sjene prošlosti" u ulozi Blanke Kos, pilates trenerice koja će unijeti nemir u ljubavnom trokutu.

"Djevojka je to koja teži životu kakav ona misli da je za nju najbolji, želi biti dio visokog društva. Kao i svi likovi, nije ona crna ili bijela, ima svoje razloge i svoju prošlost za takve ambicije, ali nažalost učinit će sve, pa i najgore, da ostvari sto je naumila", otkrila je Arija detalj karaktera svoje uloge, koju tumači uz bok s kolegicama glumicama Marinom Fernandez, Jelenom Perčin, Dajanom Čuljak i Anom Maras Harmander.

Snimanja su u tijeku i vjerujem da znaju biti iscrpljujuća, ali i zabavna. S kim provodite najviše vremena na setu i opišite nam atmosferu koja se stvara na ovakvim projektima?

Snimanja serija ove vrste dugotrajni su projekti koji traju mjesecima i jako je bitno imati dobru atmosferu na setu. Postane ti drugi dom jer si svakodnevno na snimanju i po 12 sati i s do stotine istih ljudi. Na snimanju "Sjena prošlosti" ekipa i ispred i iza kamere je zaista odlična, dok je atmosfera, budući da mi je ovo druga serija koju radim na RTL-u, jako prijateljska. Svi smo istinski posvećeni poslu i jako nam je stalo da projekt zadovolji publiku. Stanke između snimanja rezervirane su za zafrkanciju i smijeh, što "nahrani" čovjeka za nastavak rada. Ma jako sam zadovoljna i ne smijem ih ureći, ha-ha. Svaki dolazak na set meni je užitak. Što se tiče kolega glumaca, trenutno najviše snimam s Jankom Rakošem, koji je prezabavan i smijeh nam je konstanta.

Kako ste i sami rekli, ovo je već druga serija koju radite za RTL, nakon uloge Kristine Ćuk u seriji "San snova". Jesu li uloge Kristine i Blanke u nekim segmentima slične?

Kristina i Blanka nisu slične ni po čemu osim možda po svojoj ideji i stremljenju nekom savršenom životu koje su si one zamislile svaka na svoj način.Također, Kristina i svi njezini postupci bili su komični, a ovdje smo svi jako jako ozbiljni i opasni (smijeh). Što se tiče Kristine Ćuk iz serije "San snova", jako mi je drago zbog te uloge koja mi je otvorila neke nove vidike. Gledatelji su bili oduševljeni njom. Vidim to najviše na "terenu", na ulici, gdje mi prilaze ljudi i hvale seriju i jako su zavoljeli likove i "Kikicu", kako je svi zovu, ha-ha. Ta je serija i uloga za mene posebna i uvijek ću ih pamtiti. Sigurna sam da će i "Sjene prošlosti" doći do publike i osvojiti je, bit će tu puno intriga, krimi elemenata, ljubavnih trokuta, prijevara. Čitajući svaku epizodu, samo čekam rasplet događaja, serija me baš drži napetom! A od Blanke očekujte svašta!

Prije serije "San snova" glumili ste i ulogu u seriji "Drugo ime ljubavi". Je li u planu i neka filmska uloga?

Između serija "San snova" i "Sjene prošlosti" nisam imala previše odmora, ali ipak sam snimila dva kratkometražna filma: "Nemreš pobjeć od nedjelje" redateljice Tonije Jurišić i "Sedam izgorenih cigareta" redateljice Line Galijatović te pilot-seriju "Brod u boci" redatelja Karla Gagulića čija je premijera 19. rujna u Kinu SC. Također sam imala veliku priliku prije mjesec dana, kada sam dobila glavnu ulogu u inozemnom filmu u kojem mi je partner trebao biti Sorrentinov glumac. Snimanje je trebalo biti u Pragu krajem kolovoza, ali kako sam već počela snimati seriju "Sjene prošlosti", bilo mi je neizvedivo otići u Prag na dulje vrijeme. Morala sam odbiti ulogu, ali bit će prilika. Na jesen snimam dugometražni igrani film "Beta" redatelja Anđela Jurkasa u kojem igram zanimljiv lik psihijatrice, a na proljeće snimam još jedan dugometražni film, o kojem ćete više informacija saznati uskoro.

Pratili smo i vaše zapažene redateljske uspješnice poput predstave "Da sam ptica" i "64" u zagrebačkom HNK. Kako kombinirate s obzirom na vrijeme dvije karijere, glumačku i redateljsku?

Ja sam i kazališna redateljica i glumica, a glumim od svoje četvrte godine. Ispalo je da sam proteklih nekoliko godina radila više režijskih projekata, a sada glumačkih, ali jedno ne isključuje drugo. U umjetnosti nema pravila ni crnog i bijelog, to samo sputava. Godine 2021. režirala sam meni jednu od najdražih predstava za zagrebački HNK, predstavu "64", čiji je tekst napisala Tena Štivičić. Predstava u svom fokusu ima umjetnu oplodnju, nešto što je kazališni i društveni tabu, ali progovara i o krizi u braku, o tome što znači imati dijete... Glumili su Dragan Despot, Alma Prica, Igor Kovač, Luka Dragić i Olga Pakalović. Društveno su to angažirane predstave, koje volim raditi. Takva je i predstava "Da sam ptica" u kojoj glume Tarik Filipović i Daria Lorenci Flatz, a koja progovara o izbjeglištvu tijekom rata. To je stvarna priča mojih roditelja. S tom predstavom gostujemo svagdje po Europi, a zadnje smo bili u Londonu.

VEZANI ČLANCI:

Gdje se na kraju vidite, u režiji ili glumi?

Na to pitanje nema odgovora. I režija i gluma su mi kao dvoje djece. Trenutno sam u fazi da više glumim nego režiram jer se tako poklopilo. Do svoje tridesete sam režirala što sam htjela i gdje sam htjela, a imam još režijskih projekata koje planiram za 2025. i za neke sam u pregovorima tako da od mene možete očekivati mnogo toga i na jednom i na drugom polju.

Gledate li privatno filmove?

O, da, kako ne. Naravno, kad stignem. Najčešće gledam dokumentarce i klasike na Netflixu. Zadnje sam pogledala film "Maestro". Od serija sam prvi put u životu ovo ljeto pogledala "Seks i grad" i oduševile su me njihove dogodovštine.

GALERIJA Arija Rizvić uživala na odmoru s dečkom Markom Vargekom: 'Proveli smo predivne dane'

Postoji li scenarij koji biste kao glumica odbili?

Naravno da ne pristajem na sve. Najbitnija mi je dobra uloga, dobro napisan scenarij, priča i, naravno, dobra ekipa.

Kako se snalazite u ljubavnim scenama?

Nemam problem s tim segmentom glumačkog posla. Isključivo gledam tehnički, kao i moji kolege, kao dio našeg posla. Moram li glumiti scenu s muškom ili ženskom osobom, svejedno je. Svi me pitaju kako je kada se ljubiš s nekim nepoznatim. Nema tu ništa osobno, ponavljam to je samo posao.

Opišite kako je izgledalo vaše djetinjstvo?

Predivno. U Rijeci. Imam najbolje roditelje na svijetu koji su me podržavali u svemu. Već s četiri godine mama me upisala na dramsko-plesnu radionicu. Glumila sam lavića, Pinokija i postala sam opsjednuta kazališnom pozornicom. Uz opću gimnaziju pohađala sam Školu za klasični balet pri HNK Zajc te Školu solo pjevanja. Osim u baletnim predstavama, glumila sam i u mjuziklu "Guslač na krovu". Nakon te predstave shvatila sam da je kazalište moj put. U Zagreb sam došla s 18 godina, kada sam upisala Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu i ostalo je povijest. Što se tiče prijatelja iz rodnoga grada Rijeke, sve ih imam i dalje u svom životu i to smatram velikim bogatstvom.

Kakvi ste u kuhinji?

Ako su ručak ili večera u pitanju, uglavnom kuha dečko. Ja radim savršene torte, kao da su iz prave slastičarnice. Specijalitet mi je ledeni vjetar. Uglavnom radim torte kada je nečiji rođendan.

Sudjelovali ste i pobijedili u HRT-ovu showu "Zvijezde pjevaju" 2020., a partner vam je bio pjevač Marko Kutlić. Pjevate li i dalje?

Bilo je to predivno iskustvo i dan danas se Marko i ja čujemo i družimo pa zapjevamo. Svakako planiram pjevati i dalje za potrebe glumačkih projekata. Želja mi je ponovno zaigrati u mjuziklu ili nekoj pjevačkoj ulozi na filmu ili TV-u.

Kako ste proveli ljeto i pripremili se za poslove koji vas očekuju?

Ovoga ljeta učinila sam jednu drukčiju stvar – a ta je da nisam nigdje putovala izvan Hrvatske. S dečkom sam provodila vrijeme u vikendici blizu Rijeke i na Pagu. Zaželjela sam se svoje obitelji, laganog života bez "moranja", samo kupanje, spavanje i fina hrana te okružena ljudima koje volim.

VIDEO Preminuo frontmen benda Riblja Čorba, Bora Đorđević