ANKETA Koji zlatni gumb ima najveću šansu za pobjedu u Supertalentu?

Već u prvoj jubilarnoj 10. sezoni popularnog showa Supertalent te prvoj epizodi dogodila su se mnoga iznenađenja za pamćenje. Gledatelji su imali prilike upoznati kandidate koji su ih svojim dolaskom na pozornicu razveselili, zabavili, dobro nasmijali, a pojedini i šokirali.

Zlatni gumb pao je u ruke šarmantne glazbene skupine Esteriore brothers koja je očarala pjevačicu Maju Šuput i osvojila njezinu naklonost. Četiri brata Mimmo, Amedeo, Piero i Gebriele koja dolaze iz tradicionalne sicilijanske obitelji tako su osvojila direktnu ulaznicu za polufinale. Preko roditelja su zavoljeli glazbu i počeli nastupati kao bend. Od samog dolaska na pozornicu svojom posebnom energijom zapalili su atmosferu u studiju, publiku dignuli na noge, a zaplesali su i voditelji. „Ne samo ja, nego svi mi zaslužujemo vidjeti vas opet“, poručila im je Maja, pa su je dečki ponijeli u naručju preko pozornice. „Pozitivna energija osvaja, zato uvijek širite ljubav. To je ono za što se mi zalažemo“, poručili su nakon nastupa te ne skrivajući oduševljenje Majom poručili da će je svi oženiti.

Zlatni gumb osvojila je i talentirana Emina Bajtarević koja je izvela nastup kakav dosad u showu gledatelji nisu imali prilike vidjeti. Dogodilo se da su voditelji imali priliku dodijeliti zlatni gumb pa su Igor i Frano odigrali veliku ulogu. Prije četiri godine na Supertalentu je pjevala, a svoj je talent nadogradila i odlučila doći ponovno. Oduševila je žiri koji se sve vrijeme pitao kako je moguće da je toliko usavršila trbuhozborstvo da je čak i pjevala bez pomicanja usta. S lutkom kojeg je nazvala Deda izvela je duet svevremenskog hita „My Way“ Franka Sinatre. „Usavršila si još jednu stvar i napravila još jedan ogroman zadatak i to ja zovem definicijom supertalenta“, oduševljeno je poručio Fabijan. Da je doista čudesna potvrdila je Martina te poručila da je i njoj kao vokalistici pomalo nejasno kako toliko uspješno mijenja svoj glas, a Maja je u potpunom šoku dodala: „Ti si toliko dobra da ja ozbiljno ne znam tko će još doći na ovu audiciju da tebe pobijedi u ovoj sezoni“. Jednako zadivljeni bili su i voditelji koji su svoj zlatni gumb odlučili dodijeliti upravo ovom nastupu. „Čisto da se zna, naš zlatni gumb je prošle godine pobijedio“, poručio je Frano.

Najstroži član žirija Martina Tomčić pritisnula je zlatni gumb 14-godišnjem Andiju Ismailiju, čime mu je osigurala direktan prolaz u finale. - Fantastičan si, znaš? Bit ćeš svjetska zvijezda - poručila mu je Martina, pa dodala: - Vidimo se u polufinalu i, molim te, pripremi se i ponesi svoju strast, samopouzdanje, veselje i ostani ono što jesi - kazala je Martina ovom mladom zaljubljeniku u ples koji dolazi iz malog mjesta u Makedoniji, a plesom se počeo baviti prije 6 godina. Upravo ples je njegovo sigurno mjesto iz kojeg crpi najviše samopouzdanja, a po dolasku na pozornicu Supertalenta to samopouzdanje i strast donijeli su mu zlatni uspjeh.

Dosad neviđenu podjelu među članovima žirija svojim plesnim nastupom izazvala je Paula Jeličić. Efektne boje na tijelu, spretni plesni pokreti i akrobacije s vatrom nisu impresionirali Maju, Martinu i Fabijana, no Davor Bilman nije se složio s većinom svojih kolega te je poslušao sebe i zlatnim gumbom Paulu plasirao ravno u polufinale. „Ja ću ti reći što ja mislim o tebi i tim komentarima, i ovim recimo hejterima, i ovim ispravnim ljudima koji to sve gledaju ozbiljno ću odgovoriti najbolje na ovaj način“, rekao je Davor, a nakon toga zlatni konfeti prekrili su pozornicu. „Mislila sam ja sam svoje odradila i neću se više vraćati, tako da me baš dirnulo“, izjavila je Paula koja je otvoreno progovorila i o svojoj borbi s anoreksijom u mlađim danima.

Međimurska Filipinka, dvanaestogodišnja Chriztel Renae Aceveda koja već nekoliko godina živi u Svetom Martinu na Muri posebno je oduševljena kulturom tog kraja i upravo to željela je pokazati na Supertalentu. Stoga je u narodnoj nošnji, tečnim hrvatskim jezikom i tradicionalnom pjesmom oduševila žiri. „Mi smo svi ovdje u problemu, mi nemamo više nijedan zlatni gumb“, poručila je Martina, a onda je publika uzela stvari u svoje ruke i lansirala Chriztel ravno u polufinale – zlatnim gumbom. Nakon toga brisale su se suze na pozornici, u publici i backstageu jer ovo je trenutak koji se nikad prije nije dogodio u Supertalentu. „Mi smo potrošili sve zlatne gumbe, samim time nemamo više onih konfeta. Znači nikad u povijesti Supertalenta se nije dogodilo da se publika na ovaj način za nekog zauzela“, objasnila je Martina, a tad su u na pozornicu dotrčali Frano i Igor koji su zlatnim konfetima posuli Chriztel i njezine roditelje. „Osjećam se jako veselo, nemam riječi uopće, jako sam zahvalna“, poručila je nakon svega Chiztel.

Široka lepeza talenata nasmijala je, rasplakala i šokirala žiri i gledatelje u trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta. Novi kandidati predstavili su se na najzabavnijoj pozornici u Hrvatskoj ne bi li osigurali prolazak u daljnje natjecanje, a pao je zlatni gumb. Natprosječno fleksibilnim pokretima Liberty Barros fascinirala je gledatelje, a njezin talent posebno se svidio Fabijanu koji ju je nagradio zlatnom ulaznicom za polufinale. „Toliko si vješta, špagu si odradila kao od šale, preludo je“, oduševljeno je izjavio Fabijan. Liberty je kao mala imala velikih problema s disanjem, a liječnici nisu znali točnu dijagnozu. Ples joj je pomogao u kontroli disanja i malo po malo počela se baviti fleksibilnim pokretima, pa je sada krasi nadimak najfleksibilnije djevojčice. „Ti si najslađa djevojčica s najodvratnijom točkom koju sam ikad vidjela – no to je kompliment“, poručila je Martina koju je Liberty oduševila svojim teatralnim nastupom prepunim specijalnih efekata.

