ANKETA: Kako vam se svidio Usherov nastup na 58. Super Bowlu?

Kralj R&B glazbe Usher (46) nastupio je u poluvremenu Super Bowla gdje je otpjevao nekoliko svojih najvećih hitova. Poluvrijeme Super Bowla uvijek donosi i veliki glazbeni spektakl, a dosad su nastupali i Lady Gaga, Beyonce, Shakira, Jennifer Lopez, Katy Perry i mnogi drugi.

Ovogodišnji spektakl trajao je 13 minuta, a pogledajte ga ovdje. Usher je u bijelom outfitu i s gomilom energičnih plesača nastup otvorio pjesmom "Caught Up" te nastavio s velikim hitovima. Na pjesmi "My Boo" pridružila mu se Alicia Keys (43) koja je izvela i pjesmu "If I Ain't Got You". Pjevačica je oduševila gledatelje crvenim klavirom kao i elegantnom crvenom haljinom.

No, brojni fanovi komentirali su viralnu situaciju kada je Usher tijekom izvedbe pjesme "My Boo" omotao ruke oko Alicije Keys. - "Suprug Alicije Keys dok gleda Usherov nastup", "Ja s istom djevojkom o kojoj sam rekao bivšoj da ne brine", "Riskantno je ovako grliti nečiju ženu", samo su neki od komentara na X-u (bivšem Twitteru).

Me with the same girl I told my ex not to worry about pic.twitter.com/YJxMR0eT1D — Hoodville (@Hoodville_) February 12, 2024

Pjevač se u jednom trenutku pojavio u blještavom outfitu. Američka kantautorica H.E.R. došla je na pozornicu Allegiant Stadiuma u Las Vegasu sa svojom gitarom i na rolama. Pjesmu "OMG" zajednički su izveli Usher i Will.I.Am iz "Black Eyed Peasa". Nastup je završio pjesmom "Yeah" na kojoj su Usheru gostovali Lil Jon i Ludacris.

Usher je prilikom nastupa uspio promijeniti čak 16 outfita, a modne kombinacije imale su potpis Dolce&Gabanne te Off-Whitea. Njegov nastup na 58. Super Bowlu pratile su i najveće svjetske zvijezde među kojima su pjevačica Taylor Swift, košarkaške legende LeBron James i James Shaquille O'Neal, reper Jay-Z, glumac Paul Rudd.

