ANKETA Kako vam se sviđa nastup Baby Lasagne?

Baby Lasagna nastupio je u drugoj polufinalnoj večeri Dore sa svojom pjesmom „Rim Tim Tagi Dim“, a mnogi ga smatraju favoritom ovogodišnjeg izbora za pjesmu Eurovizije. Spot za tu pjesmu objavio 20. veljače i skupio više od pola milijuna pregleda.



Nakon što je Duško najavio da stiže na pozornicu, oduševljenje je orilo dvoranom. Nastup se razlikuje od samog spota, a za Zagreb.info obratio se i prije samog nastupa: - Jako sam uzbuđen. Ne mogu, u biti, ne želim otkrivati puno od svog nastupa. Jedino što mogu reći, nemojte se navikavati na look i feel spota. Na showu će biti još nešto luđe. Postoje neki momenti, možete pogađati što će iz spota biti slično, ali u globalu sve će biti drugačije", poručio je Baby Lasagna.

Podsjetimo, nakon objave njegovog spota za pjesmu “Rim Tim Tagi Dim”, Hrvatska je skočila na treće mjesto eurovizijskih kladionica što se do sada nije dogodilo. Ispod samog spota nalaze se brojni komentari oduševljenja: - “Hrvatska, nemoj ovo zeznuti. Baby Lasagna treba pobijediti na Dori”, “Nemojte propustiti ovu priliku, molimo vas”, “Ulaznica za prvu pobjedu Hrvatske na Eurosongu”, samo su neki od komentara koji se nalaze ispod spota.

Osim Baby Lasagne, večeras mjesto u finalu traže i Lu Dedić s pjesmom "Plavi leptir", James Night i njegova "Nebo plače", Lara Demarin i pjesma "Ne vjerujem ti", Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullaby", The Splitters i pjesma "Od kad te sanjam", Boris Štok i pjesma "Can we talk", ET s pjesmom "Pametnom dosta", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Natalie Balmix i "Dijamanti" te MARCELA i "Gasoline".

