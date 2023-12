Anita Dujić se prisjetila svojih početaka: 'Bila sam u fazi čupave kose, prgava do ibera'

Poduzetnica i bivša manekenka Anita Dujić Broadfoot (39) travnju je postala mama po drugi put. Naime, Anita je tada rodila djevojčicu koju je nazvala Ella Skye, a prije toga dobila je i kćer Lily. Dujić je otvoreno govorila o svojoj trudnoći, a sada je progovorila i o svojim manekenskim počecima. Naime, svoje prve manekenske korake odradila je s 14 godina, a puno joj je u tome svemu pomogla danas najpoznatija modna agentica Tihana Harapin Zelepugin. Podijelila je nekoliko fotografija s monumentalnog snimanja povodom 25. godina rada modne agencije Talia Models, pa ispod napisala vrlo dirljiv tekst.

"Imala sam 14 godina i došla sam na sastanak s tatom i godinu dana nakon sam već bila u Milanu i radila. Sjećam se izbora za Miss na kojem sam završila slučajno, tj. ja nisam bila za to zainteresirana, ali me Tihi poslala da malo steknem samopouzdanja i iskustva jer sam bila izuzetno sramežljiva. Sjećam se kako me ganjala sa četkom u ruci da mi počešlja kosu, a ja sam bila u fazi čupave kose i odbijala bilo kakvo češljanje. Prgava do ibera. Sjećam se jurnjave po castinzima i snimanja, nekada i tri u jednom danu. Sjećam se svih putovanja, avantura, prvih zarađenih novaca, odrastanja preko noći, biti odgovoran za sebe najednom", napisala je u opisu bivša manekenka.

"Sve sam ti rekla. Predivna bila i ostala", napisala joj je u komentaru Lejla Filipović.

"Baš lijep tekst, lijepa ti, a ne znam tko je kreativno osmislio da ste tako šarene i tamne u kontrastu s njom, ali je predivno", nadovezala se pjevačica Lu Jakelić.

Zatim je na Instagram priči podijelila svoju prvu fotografiju pa dodala:

"Prve fotke ikad. Baby Anita od 15 godina. Rođak me slikao ljeto prije nego ću ići u Milano. To su bile jedine fotke s kojima sam došla tamo".

Inače, Anita je od 2020. godine u braku sa Škotom Duncanom Broadfootom. Par je bračne zavjete izmijenio u Škotskoj.

- Uspjeli smo. Unatoč 2020., unatoč pandemiji koja je paralizirala cijeli svijet. Unatoč potresima koji uništavaju moju zemlju. Uspjeli smo. Ljubav uvijek nađe način. Nakon tih vijesti srce mi se slomilo, suze su se nizale i morala sam se pošteno potruditi da pronađem snagu i stavim osmijeh na lice za jedan od najvažnijih dana u mom životu. Hvala mojoj obitelji i prijateljima na ogromnoj podršci, iako nisu mogli fizički biti uz nas. Drž'te se svi doma, zajedno smo jači, a ovo će proći. Mora - napisala je Anita nakon vjenčanja uz fotografiju sa škotskim menadžerom kojeg je upoznala na Visu 2017. godine na snimanju mjuzikla Mamma Mia 2.

