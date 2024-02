John Newman, Ofenbach i Ian Asher slijeću u magičnu lagunu Stella Maris!

Sea Star Festival predstavlja drugi val headlinera koji će zasjati u magičnoj umaškoj laguni Stella Maris i prizivati ljetno sunce. Euforiju će na glavnoj pozornici drugog dana festivala izazvati romantični hitmaker u Hybrid DJ setu John Newman, superstar duo i vlasnici najtraženijeg hita u Hrvatskoj „Overdrive“ Ofenbach, i producentski genij Ian Asher.

Šesto će izdanje festivala otvoriti ljetnu sezonu, a gomila će fantastičnih izvođača zauzeti brojne pozornice omiljene lagune od 23. do 26. svibnja 2024. godine. Impresivan se niz izvođača pridružuje već najavljenim headlinerima prvog dana festivala: INIKO, ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out i Buč Kesidi. U ponudi su trenutno ulaznice po promo cijeni od 44 eura, uz čak 40% popusta na finalni iznos, što je cijena koja će biti najkasnije do 5. ožujka ili ranije, ukoliko se količine rasprodaju.

John Newman jedan je od globalno najistaknutijih pop vokala današnjice. Iako je njegov scenski proboj uslijedio nakon suradnje s Rudimentalom na pjesmi „Feel The Love“, talentirani je engleski kantautor, producent i DJ svojim debitantskim singlom „Love Me Again“ 2013. godine instantno osvojio publiku, top ljestvice i radijske etere diljem svijeta. Inspiriran ljubavnom tematikom i romantičnim odnosima s velikom dozom emocija koju ulijeva u svoje tekstove upakirane u plesne i zarazne melodije, John je dopro do velikog broja ljudi. Sam piše, sklada i aranžira svoju glazbu, a njegov autentični stil i prepoznatljiva boja glasa izdvajaju ga iz mase. U njegovom se katalogu niže dug slijed hitova, od kojih su „Come And Get It“, „Cheating“, „Losing Sleep“, „Blame“, „Fire In Me“ samo neki. Fantastični John Newman drugi će se dan Sea Star Festivala popeti na Tesla Main Stage sa svojim Hybrid DJ setom kako bi rasplamsao srca i rasplesao tijela publike.

VEZANI ČLANCI:

Dorian Lauduique i César Laurent de Rummel čine globalno najpoznatiji francuski DJ duo Ofenbach. Vlasnici hitova s više od tri milijarde streamova kao što su „Wasted Love“, „Head Shoulders Knees & Toes“, „Be Mine“, „Katchi“ i „Hurricane“, najstreamanija su francuska grupa na svijetu, a već mjesecima su daleko najtraženiji bend po Shazamu u Hrvatskoj zahvaljujući megahitu „Overdrive“. DJ duo osnovan je 2014. godine, a već 2016. godine njihova je pjesma „Be Mine“ završila na Billboardovim i mnogobrojnim top ljestvicama diljem svijeta. Vrlo su ih brzo podržale i svjetske DJ zvijezde Robin Schulz i Tiësto, a 2018. godine nastupili su i na ceremoniji otvorenja Finala UEFA Europe League u Lyonu. Njihovi su megauspješni hitovi okupljeni na debitantskom LP-ju „I“ objavljenom 2022. godine. Pred kraj prošle godine vratili su se s novim singlom „Overdrive“ koji je nastao u suradnji s Normom Jean Martin, a temeljen je na sampleu hita iz 80-ih „Cambodia“ koju originalno izvodi Kim Wilde. U svibnju 2024. godine Ofenbach slijeće u lagunu Stella Maris kako bi svojom jedinstvenom kombinacijom house, dance i pop glazbe pokrenuli publiku.

Ian Asher nagrađivani je mladi DJ iz Los Angelesa koji je u manje od godinu dana od predgrupe u klubovima stigao do headlinera u rasprodanim koncertnim prostorima. Iako u svoj glazbeni stil uklapa različite žanrove, jedan je od najboljih svjetskih house DJ-eva. Svoje je vještine brusio od malih nogu, a sa samo 12 godina počeo je pisati pjesme. Ianovi remiksi pjesmama udišu novi život, a njegove su produkcijske sposobnosti nevjerojatne. U svojoj je kratkoj, ali iznimno uspješnoj karijeri surađivao s nekim od najvećih imena svjetske glazbene scene, među kojima su i The Weeknd, Kendrick Lamar, Mariah Carey i Justin Bieber. Njegov je remiks pjesme „Makeba“ prošle godine zavladao svijetom streaminga, a prije nekoliko tjedana objavio je i svoj remiks klasika brazilskog glazbenika Sérgia Mendesa „Mas Que Nada“ u suradnji s Oliverom Heldensom. Ian Asher zavladat će DJ pultom Tesla Main Stagea i publiku Sea Star Festivala uvesti u vatreno ljeto.

Šesto izdanje festivala bit će održano od 23. do 26. svibnja 2024. na brojnim poznatim i novim pozornicama u umaškoj laguni Stella Maris. Kao i dosad dva glavna dana festivala bit će petak 24. i subota 25., dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After party. Aktualne cijene ulaznica najkasnije do 5. ožujka!

Festivalske ulaznice po cijeni od 44 eura, s popustom od 40% u odnosu na finalni iznos, mogu se kupiti na službenim stranicama festivala, na prodajnim mjestima te online u sistemu Entrio najkasnije do 5. ožujka ili ranije, ukoliko se predviđene količine rasprodaju.

VIDEO: Supruga Davora Gopca je balerina, skinula se u haltere u njegovom spotu: Zajedno su više od 30 godina