Aleksandra Prijović izgubila je čak 23 kilograma, a ovo je izbacila iz prehrane kako bi to postigla

Pjevačica Aleksandra Prijović ovih tjedana jedna od glavnih tema u medijima u Hrvatskoj i regiji. Ova 28-godišnjakinja rasprodala je pet Arena Zagreb, a danas će održati prvi koncert. Mnoge zbog toga zanimaju detalji iz njenog privatnog života, a srpski mediji pišu da je Aleksandra u trudnoći dobila 23 kilograma, te da ih je uspjela skinuti. Naime, prije četiri godine rodila je sina Aleksandra, a nakon poroda se morala vratiti nastupima, a to je za nju značilo i da mora smršavjeti.

Kako bi to uspjela, piše Hello, obratila se nutricionistu, a on joj je napisao plan prehrane. Ona je nakon toga iz prehrane izbacila tjesteninu, gazirane sokove i slatkiše, a izbjegavala je i masnu hranu. Zamijenila je to ribom, svježim povrćem i prirodnim sokovima, a kao i mnogi influenceri na društvenim mrežama, svakodnevno pije i velike količine vode.

Aleksandra je sina Aleksandra dobila u braku s Breninim posinkom Filipom Živojinovićem 2019. godine. Filip je sin Brenina supruga, teniske legende Slobodana Bate Živojinovića i njegove prve supruge Zorice Nakić. Ljubav između Filipa i Aleksandre planula je još 2016. godine, a za nju je zaslužna poznata srpska blogerica i influencerica Zorannah, inače Filipova bliska prijateljica, koja je jednom prilikom bila s Aleksandrom u noćnom izlasku kada im se naknadno pridružio i Filip. Danas Aleksandra i Filip nisu samo supružnici već i poslovni suradnici s obzirom na to da je Filip glazbeni producent, a stoji i iza tekstova nekih njezinih velikih hitova. Koliko joj znači Filipova podrška Aleksandra je često isticala u intervjuima, a tijekom koncerta u Beogradu mnoge je dirnula emotivnim riječima koje je posvetila suprugu.

– Filipe, tebi želim reći samo jednu stvar, ovo je naša zajednička pobjeda. To svi dobro znaju, ja sam zbog tebe ovdje gdje jesam. Hvala ti, i hvala svima vama. Bilo mi je prelijepo i nezaboravno – kazala je Aleksandra pred punom beogradskom Arenom.

