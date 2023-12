Aleksandra Prijović o situaciji na koncertu: 'Prekasno sam vidjela što se događa'

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (28) u petak je održala svoj prvi koncert u Areni Zagreb. Aleksandra je na turneji imena 'Od istoka do zapada' tijekom koje će održati ukupno pet koncerata u zagrebačkoj Areni. Njezini koncerti su zakazani još za subotu, 2. prosinca, kao i 3.,4. i 6. prosinca. Regionalna zvijezda nakon što je u zagrebačkoj Areni održala svoj prvi koncert održala je i konferenciju za medije na kojoj je odgovarala na pitanja novinara. Među ostalim Aleksandra je otkrila i kako se osjeća te da nije svjesna kakav je uspjeh ostvarila.

- Ja sam jako ponosna. Uvijek kažem da sve ovo ne bi bilo moguće bez moje publike - rekla je pjevačica, a potom se osvrnula i na svoje suze. Naime, Aleksandra nije mogla sakriti svoje emocije tijekom koncerta.

- Mnogi su se već počeli šaliti kada je moje plakanje u pitanju, ali kao što sam već rekla publici, svima želim da plaču od sreće kao što sam ja večeras. To su lijepe emocije i kada osjetiš nešto o čemu si maštao i kada publika pjeva svaku pjesmu i kada šalju takvu emociju, ne moguće je ne zaplakati, koliko god se nekada trudim. Više sam puta rekla da bih mogla preplakati cijele koncerte koliko su oni emotivni i koliko je lijepa emocija na svakom od njih - rekla je Aleksandra. Mediji su primijetili i da su na ovaj zagrebački koncert pristigli i Aleksandrini baka i djed koji su je pratili iz publike. Baka ju je cijelo vrijeme snimala, a djed je sjedio i pratio.

- Ja bez svoje obitelji ne idem nigdje, rekla sam to nekoliko puta već. Oni su na svakom koncertu sa mnom i meni je jako bitno da su oni tu taj dan - kazala je te dodala da je njezina obitelj uvijek ponosna na nju i da se vesele s njom njezinim uspjesima. Prijović je kazala i da se uvijek trudi svojoj obitelji u publici ispuniti želje, ali da skoro nikad ništa ne traže.

Novinari su primijetili i da je u jednom trenutku na pozornicu popeo njezin sin Aleksandar.

- Večeras mi je, dok sam se spremala za koncert, prišao i rekao da je spreman izaći na binu. Rekla sam mu: 'Polako, polako. Ući ćeš sa mnom u idućem bloku.' On se nije dao i ponavljao je da želi baš sada i onda sam ga nekako nagovorila da pričeka. Cijelo vrijeme je sjedio i čekao da ja završim prvi blok, da bi izašao sa mnom. Tako da sam ja njemu ispunila želju. U Sarajevu je bila slična situacija - rekla je.

Prijović se osvrnula i na svoje goste. Naime, tijekom svih pet koncerta na pozornici će joj se pridružiti razna imena, a neka od njih slušala je i ona kao mala. Na prvom koncertu na pozornici su joj se pridružili Aco Pejović i Željko Samardžić. S Pejovićem ova glazbenica ima i duet, a Samardžiću je na pozornici priznala da ga je slušala kao mala i da joj je izuzetna čast pjevati njemu uz bok.

- Velika je to čast - rekla je te dodala da se često pogubi u trenutku dok pjeva s nekim koga je slušala kao djevojčica.

- Pomislim: 'Je li ovo moguće? Što se događa?' - rekla je te otkrila da će se među gostima naći ljude koje osobno poznaje i čiju muziku voli. Otkrila je i hoće li biti nekih hrvatskih imena tijekom ovih nekoliko dana.

- Kao i svi izvođači, htjela bih da ta imena budu iznenađenje - rekla je pa se osvrnula na svoje prijateljstvo s Jelenom Rozgom o čemu su mnogi pričali nakon objave koncerta i Jeleninih javnih čestitki.

- Kada je Jelena u pitanju, želim reći da nju puno volim i poštujem i da smo prijateljice. Tako da svakako njezinu podršku imam, ali ne bih otkrivala hoće li gostovati na mom koncertu - dodala je. O nastupima u velikim dvorana diljem regije, rekla je kratko:

- Ja trenutno živim svoje snove.

Prijović se osvrnula i na jednu situaciju na jučerašnjem koncertu. Rekla je da je tijekom koncerta vidjela da je jedna djevojka željela doći do nje na pozornicu, no da joj osiguranje to nije dopustilo.

- Prekasno sam vidjela što se događa - rekla je te objasnila da kada je shvatila što se događa je djevojku pozvala na pozornicu, no već se vratila u publiku.

- Žao mi je što se nije popela - dodala je pjevačica. Otkrila je i koji je najluđi potez koji je neki obožavatelj učinio za nju.

- Pa sigurno ih ima. Svakodnevno dobivam razne poruke... Kada nastupam, prilaze mi ljudi, daju mi neke poklone. Ne bih mogla nešto posebno izdvojiti. Uvijek mi je to drago i nekad mi je neugodno zbog toga - rekla je pa dodala da je bilo i tetovaža i raznih drugih poteza, ali da ne želi ništa posebno izdvojiti.

- Sve to mnogo znači - dodala je. Usporedila je i beogradsku i zagrebačku publiku.

- U Beogradu je zaista bila nevjerojatna emocija i svi su to vidjeli. Večeras, nevjerojatna emocija, isto neka prelijepa energija. Jako sam sretna što mogu s ponosom reći da imam ovakvu publiku. Ovo želim svakome, tko se bavi ovim poslom, da osjeti - rekla je te dodala da pred koncerte je imala ogromnu tremu, ali je nestala kada je izašla pred publiku. Otkrila je i da joj se događalo nekoliko puta da zaboravi tekst pjesme na pozornici kada je preplave emocije.

Inače, Aleksandra će tijekom pet koncerata pjevati za oko 90.000 ljudi. Prvi koncert zakazan je još u svibnju kada je u prva 24 sata prodaje razgrabljeno tri tisuće ulaznica. Krajem srpnja koncert je rasprodan, a organizatori su dodali novi za idući dan 2. prosinca. Početkom listopada rasprodan je i drugi pa je dodan treći za kojeg su karte planule u jedan dan. Istog dana najavljen je i četvrti, a rasprodan je u svega tri dana od puštanja karata u prodaju.