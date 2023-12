Reality zvijezda glumit će u novom Netflixovom filmu čiji budžet iznosi između 30 i 80 milijuna dolara

Svjetski mediji posljednjih dana raspisali su se o jednom medijskom transferu. Naime, reality zvijezda Kim Kardashian nakon što je radila na reality showu 'The Kardashians' koji se prikazivao na streaming platformi Hulu, prelazi na drugi streaming servis. Poznata sestra igrat će glavnu ulogu u novom Netflixovom filmu, no nije poznato hoće li nastaviti raditi na ovoj platformi nakon ovog projekta. Film imena 'The Fifth Wheel' (Peti kotač) nadolazeća je komedija oko koje se nadmetalo čak pet filmskih studija, a Netflix je dao pobjedničku ponudu.

Ova komedija još nema završen scenarij, pa nije ni snimljena, a poznato je da uz Kim na ovom komadu rade i njezine dvije koscenaristice, Paula Pell i Janine Brito, koje su Netflixu i prodale svoj koncept i ideju. Pell i Brito tijekom razgovora o konceptu, sjetile su se Kim i kontaktirale je, a sve je postalo stvarnije i užurbanije nakon završetka štrajka u Hollywoodu.

TMZ piše da je Kim bila na mnogim sastancima, a to je potaknulo brojne poznate filmske studije da razmisle o radu na ovom filmu. Uz to, nadmetanje filmskih studija privuklo je i medijski interes.

Dodajmo i da se zna i da će Kim osim glume, i producirati film, uz Pell i druge producente. O filmu se još zna i da će uz poznatu reality zvijezdu biti uglavnom ženska glumačka ekipa.

Valja istaknuti i da 43-godišnjakinji ovo nije prvi put da se susreće s glumom. Reality zvijezda već je igrala manje uloge u filmovima, a ovu godinu pamtit će i po ulozi u filmu 'American Horror Story: Delicate'. Kim je posudila i svoj glas u sinkronizaciji crtanih filmova. Osim toga, Kardashian, osim uspješnog showa je i poduzetnica koja se može pohvaliti svojom reklamnom agencijom, brandom donjeg rublja i drugim proizvodima.

Predstavnici ove streaming platforma objasnili su da se rada na ovom filmu prihvatio Netflixov srednjobudžetni tim te da ova streaming platforma namjerava potrošiti između 30 i 80 milijuna dolara za ovaj projekt. No, još nije poznato kada ćemo ovo ostvarenje moći pogledati.

Osim toga, Netflix priprema i brojne druge srednjobudžetne komedija u kojima su se već istaknula neka izrazito poznata imena poput Nicole Kidman, Zaca Efrona, Joeyja Kinga, Liama Hemswortha, Lukea Evansa i drugih.

