Alan otišao dok je Danijela čitala zavjete, psovao je, a gledatelji su je podržali: 'Svaka čast'

Sociološki eksperiment "Brak na prvu“ je završio, a svi parovi su otkrili koje su njihove konačne odluke. U posljednjoj emisiji to su učinili Marko i Mura Klara koji su se zaručili i Alan i Danijela koji nikako nisu mogli pronaći zajednički jezik, a to se vidjelo i na ceremoniji koja nije nimalo prošla glatko. Naime, Alan je za svoje zavjete naglasio da su napisani od srca. Opisao je njihov put u eksperimentu kao prelijepo iskustvo, s usponima i padovima. „Ti si ta koja je unijela vedrinu i osmijeh na naša lica“, rekao je i nasmijao Danijelu. On želi pamtiti samo lijepe trenutke i istaknuo da je na njoj najviše voli njezin osmijeh, oči, iskrenost, poštenje, samopouzdanje, a ponajviše njezino udaranje. „Možda nam nije bilo suđeno, možda neće biti nikada, ali znaj da neću nikada prestati misliti na tebe“, rekao je i dodao da bi sve ponovio, ali samo s njom te da bude ponosna na sebe što je poput njega bila hrabra i prijavila se u show. Danijela nije znala što reći na njegove zavjete osim da ju je dobro nasmijao.

Danijela je potom počela čitati zavjete uz napomenu da nema poruku za Alana, nego za gledatelje koji će se sresti s osobom poput njega, ti su zavjeti bili uputa za upotrebu osoba kao što je on. „To su osobe koje ne podnose kritike, ponižavaju i sramote druge kako bi uzdigli sebe. Osobe uvjerene da su superiorne, a trebaju konstantnu pažnju, potvrde i pohvale. Osobe s nedostatkom empatije za tuđe osjećaje, želje i potrebe“, rekla je i da je iskustvo s njim bilo bizarno, sablasno i iscrpljujuće. Alan ju je prekinuo jer to nije želio slušati, no Danijela je nastavila čitati da bi je Alan ponovno prekinuo i otišao. „To što ona priča su čiste izmišljotine. Nije u pravu, ne možeš mi s takvim stavom, žena koja nije rođena tu i koja nema bonton“, komentirao je uz psovke, no Danijela je pročitala sve što je napisala.

Ova ceremonija zavjeta privukla je pozornost brojnih gledatelja koji su svoje dojmove o svemu viđenom istaknuli na društvenim mrežama. Oni su podržali Danijelu. "Vjerujem da ju je ovo iskustvo promijenilo za cijeli život. Nakon ovako nečeg naprosto moraš postati jači. A ovako stati pred njega i sve ovo mu pročitati gledajući ga izravno u oči zaslužuje svaki mogući respekt. To što on nije ni slovo od ovog shvatio nije bitno, ako postoji i samo jedna žena koja se prepoznala u svom odnosu u ovom i odlučila nešto promijeniti, isplatilo se", "Objavite to pismo da si svaka osoba još koji puta pročita. Divno je napisala i pogodila srž", "Danijela, svaka čast! Treba imati hrabrosti otkriti manipulatora ovako javno. Drago mi je da si izašla iz ovog odnosa i što si pomogla hrpu žena koje će gledati ovu emisiju da vide tko je Alan, a i mnogi slični njemu", "Svaka čast", "Bravoooo!! Predivno pismo svim ženama", "Danijela, kraljice", "Snažna poruka poslana, bravo Danijela", neki su od komentara.

Foto: Facebook screenshot

Podsjetimo, ovaj par od početka se nije slagao, a česte su bile i svađe među njima. I Alan i Danijela družili su se s drugim kandidatima s kojima su puno razgovarali o ovom odnosu, a često ej dolazilo i do prepirki u društvu zbog njih.

VIDEO Vjenčanje Liama Stewarta i Nicole Artukovich u Dubrovniku