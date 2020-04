Što ne može zakon, može aplikacija. Iduća dva tjedna su ključna. Dokle tako, Andrija?

Majstore, kad ćete završiti ovu kupaonicu? Iduća dva tjedna su ključna... Evo jedne od sve rjeđih šala o koroni koja dobro ukazuje na osnovnu frustraciju ljudi koji žive drugi mjesec pandemije, uskraćeni za sve duhovne, kulturne i društvene potrebe. Vicevi su okopnjeli, sad se već škrguće zubima i sumnja u sve i svakoga. Ovo je tjedan velikih upitnika, koji započinju od vrha piramide.

Predsjednik Trump je u utorak objavio kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezina “lošeg upravljanja” epidemijom koronavirusa.

“Da je WHO obavio svoj posao i poslao medicinske stručnjake u Kinu kako bi objektivno proučili situaciju na terenu, epidemija je mogla biti zadržana u njezinu izvoru, s vrlo malo preminulih”, tvrdi Trump.

Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kada bi mogla završiti pandemija

Kao i brojna druga UN-ova tijela, i WHO već odavno nema auru stručnog dobročinitelja čovječanstva, već korumpirane organizacije koja na putovanja svojih dužnosnika godišnje potroši više nego što je ukupni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. No veći problem od nemorala je njihova nesposobnost, dokazana na slučaju ebole u zapadnoj Africi, na što je 2015. upozoravano u najvažnijem medicinskom časopisu Lancet. Na čelu im je osoba koja nije liječnik i za koju postoje opravdane sumnje da je interesno upetljana s Kinom.

Taj WHO je danas glava svijeta, koja donosi odluke koje onda kapilarno u pojedinim zemljama provode druga paratijela, najčešće stožeri civilne zaštite, koji su danas nadređeni i parlamentu i Bogu. U Hrvatskoj je ozbiljno dovedena u pitanje pravna utemeljenost odluka Stožera. Ustavni sudac Andrej Abramović upozorava da Sabor nije mogao “na Stožer civilne zaštite prenijeti ovlasti svih tijela iz svih zakona, jer to znači suspenziju demokracije, de facto diktaturu”. Sada ubrzanim izmjenama zakona Vlada nastoji naknadno “legalizirati” odluke Stožera i spriječiti moguće tužbe.

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, epidemiju proglašava ministar zdravstva, i on je to i učinio. No, ispalo je da ministar Beroš nije član Stožera, koji nakon toga de facto preuzima vlast u državi. Kako smo se onda preko noći našli u potpunoj vlasti tijela na čijem je čelu osoba iza koje na izborima stoji 475 preferencijskih glasova? Vladajući su, preko noći, pokušali progurati i promjene Zakona o elektroničkim komunikacijama kako bi omogućili praćenje mobitela svih građana. Nije da dio stanovništva ne bi i tu restrikciju pozdravio. Neki već revno špijaju tko ide na misu i prijavljuju vlastima, nastavljajući tako svijetle obiteljske tradicije.

No, od praćenja mobitela se izgleda ipak odustalo, jer je tako odlučeno u vrhovnom štabu u Bruxellesu. Europski povjerenik za unutarnje tržište i ekonomiju Thierry Breton u nedjelju je rekao: “To ne dolazi u obzir, nikada, ali nikada nećemo poduprijeti mjere koje smatramo prisilnima”. No, ako ne može zakon, može aplikacija.

Ovaj je tjedan na WhatsAppu bombastično predstavljen prvi digitalni asistent u borbi protiv koronavirusa u Hrvatskoj, jednostavan program koji “odgovara” na pitanja o koroni i time rasterećuje službenike. Nazvan je Andrija, navodno prema ocu narodne medicine dr. Andriji Štamparu, no nimalo ne sliči na Štampara, već napadno na mladog Plenkovića, toliko da mi nije palo na pamet postavljati mu šaljiva pitanja poput kad će se otvoriti birtije ili tko lomi ruke i noge antičkim kipovima, u strahu da mi ne bi odgovorio nekim Kardeljevim citatom. Ne znamo kako bi Andrija odgovorio na pitanje umiru li ljudi od korone ili s koronom, ali znamo da je u srijedu ministar Beroš, odgovarajući na replike saborskih zastupnika, eksplicitno rekao kako većina zaraženih Covidom-19 u Hrvatskoj umire “s virusom”. Hoće li nam korona, osim sadašnjosti i budućnosti, promijeniti i prošlost, tj. reinterpretirati je?

Druga istaknuta nečlanica Stožera, Alemka Markotić potvrdila je izjavu predsjednika Milanovića da su prošle godine svi respiratori u “Zaraznoj” bili zauzeti zbog gripe i da je situacija bila puno gora nego što je to sada usred pandemije koronavirusa. Dodala je kako su brzom reakcijom Ministarstva tada dobili i dodatne respiratore. Milanović je iznio i šokantan podatak kako je u siječnju 2017. u Hrvatskoj umrlo 6500 osoba, čak 2000 više nego u siječnju prethodne godine, sugerirajući kako je dvije tisuće ljudi više od mjesečnog prosjeka umrlo od epidemije neke teže gripe, na što se uopće nije reagiralo. To je, razmjerno, kao da u jednom mjesecu u Italiji umre 30 tisuća ljudi više nego prethodnih godina u isto vrijeme. A to je, u jednom mjesecu, gotovo dvostruko više nego što je umrlo u dva mjeseca od koronavirusa (ili s njim) u toj zemlji. Ili kao da u SAD-u u jednom mjesecu umre 160 tisuća ljudi više nego u prosjeku. Može se reći kako bi ih, da nije mjera suzbijanja, od koronavirusa (ili s njim) umrlo puno više.

Andrija Štampar je 1926. dao ovu definiciju: “Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti”. Na koncu ćemo ga svi izgubiti, što od korone, što od “mjera”, što od praćenja i jednog i drugog