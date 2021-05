Plenković: Partija i DP zajedno? To ide na ruku Marušiću

Odnose snaga uoči drugog izbornog kruga lokalnih izbora u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji snažno je promijenila jučer iskazana podrška SDP-a, ali i Domovinskog pokreta aktualnom županu Damiru Bajsu. Bajsa je, uz njegovu nezavisnu listu, u utrci za još jedan mandat na čelu županije podržalo čak 10 stranaka, uglavnom s lijevog političkog spektra i umirovljenici, što mu je osiguralo najbolji rezultat u prvom poluvremenu lokalnih izbora. No, taj rezultat ni izdaleka nije dovoljan da bi se Bajs mogao opustiti. S njim u drugi krug, naime, ulazi HDZ-ov Marko Marušić, kojega podupire i HSLS, i to sa samo 841 glasom, odnosno manje od dva postotna boda zaostatka.

S obzirom na to da je riječ o svjetonazorski srodnim, iako međusobno posvađanim strankama, u HDZ-u su zasigurno računali da bi Marušić u drugom krugu mogao dobiti podršku većine birača koji su u prvoj izbornoj rundi glasali za Dubravku Dragašević, kandidatkinju Domovinskog pokreta. No, jučer je uslijedio šok. Iz HDZ-a je nitko nije zvao Dragašević se pojavila se na konferenciji za novinare s Bajsom i SDP-ovom kandidatkinjom za županicu Sandrom Frčo i izjavila kako u drugom krugu podržava Bajsa jer će on kao župan provesti programe Domovinskog pokreta, a iz HDZ-a je, kaže, nitko nije zvao. Poručila je i kako podrška ideološki nesrodnom županu nikoga ne treba čuditi.

>> VIDEO: Damir Bajs za 2. krug izbora okupio dodatne partnere, SDP i Domovinski pokret

– Mi smo uvijek govorili da nismo lijevi ni desni, ali i da nikoga ne isključujemo i otvoreni smo za suradnju sa svima koji potiču razvoj poljoprivrede i gospodarstva i žele dobro Hrvatskoj – tvrdi Dragašević.

Vrlo brzo se proširila i informacija da su Dragašević i Frčo s Bajsom već za sebe dogovorile unosne pozicije pročelnice, odnosno direktorice Bjelovarskog sajma, no one to demantiraju. Osim utrke za župana, ova objava podrške aktualnom županu komplicira i stanje u Županijskoj skupštini, u kojoj Bajs zasad ima 13 zastupnika, no s SDP-om i Domovinskim pokretom imao bi još pet ruku i za većinu bi mu nedostajao još samo jedan glas, na koji računa nakon ponovljenih izbora za zastupnike nacionalnih manjina.

Svjetonazorski nedosljedno

Ovakav razvoj događaja uznemirio je duhove i u Zagrebu, u kojem Miroslavu Škori u utrci za gradonačelnika treba svaki glas desno od centra, a činjenica da se Domovinski pokret u Bjelovaru “urotio” sa SDP-om protiv HDZ-a mogla bi iziritirati dio tih birača. Toga su svjesni i u Domovinskom pokretu jer su za jučer poslijepodne sazvali izvanrednu presicu kako bi pojasnili što se zapravo dogodilo u ovoj županiji. U stranci su se istodobno trudili objasniti kako nije riječ o koaliciji u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nego o podršci kandidatu koji prihvaća njihov program za obiteljska poljoprivredna gospodarstva te kako to ne znači i poslijeizbornu koaliciju.

Ovim koketiranjem s ljevicom došli su, međutim “na volej” Andreju Plenkoviću, koji zbog loših odnosa sa Škorinom strankom trpi kritike u svom HDZ-u.

– Partija i Domovinski pokret skupa, protiv Marka Marušića, a za Damira Bajsa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – jedva je dočekao Plenković, uvjeren kako će baš ova svjetonazorska nedosljednost Domovinskog pokreta Marušiću osigurati pobjedu u drugom krugu.