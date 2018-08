Ima i boljih načina za slanje poruka od bacanja izmeta

Škverani Uljanika i 3. maja koji su u štrajku od prošlog tjedna zbog neisplaćenih plaća, jučer su došli pred Vladu tražeći rješenje krize u te dvije tvrtke.

S obzirom na to da su mu došli pred vrata, primio ih je i premijer, no obećanje o isplati plaća ipak nije izgovorio on, već ministar gospodarstva Darko Horvat. Ta vijest nije raspoložila prosvjednike jer, kažu, više ne vjeruju nikome, pa zato ne planiraju prekinuti štrajk dok plaće doista ne “legnu” na njihove račune. Žele konačno znati kakva ih sudbina čeka, svako odugovlačenje rješenja samo im sve otežava jer, tvrde, život im je “na čekanju” dok ne doznaju ima li njihova tvrtka budućnost ili ne.

Duže čekanje pred Vladom rezultiralo je rastom tenzija među dotad mirnim prosvjednicima. One živčanije među sobom smirivali su sami škverani, a posebno su negodovali kad je nekoliko ljudi pred Sabor odlučilo postaviti transparent „Govno govnima“ i prljavu dječju pelenu.

Taj čin zasipanja najviših institucija govnima, koji u posljednje vrijeme, čini se, postaje trend, potpuno je nepotreban i vrlo nepristojan. Već i sama spoznaja da netko skuplja izmet i nosi ga uokolo sa sobom izaziva gađenje. I takav čin više govori o onome tko to čini, nego o onome kome je upućen, jer nezadovoljstvo se može iskazati i na puno primjerenije načine. Pa je tako ulaz u Sabor jučer gađan i jajima.

S obzirom na to da je dečke koji su odlučili nečiju veliku nuždu ostaviti pred Saborom pratio i Ivan Pernar iz Živog zida, teško je reći jesu li oni koji su to jučer učinili bili škverani ili aktivisti Živog zida. Toga su bili svjesni i škverani pa su počeli vikati na Pernara koji se sklonio sa strane dok je policija zapisivala ostale iz spomenute ekipe.

Taj čin nepotrebno je zasjenio inače miran i dostojanstven prosvjed ljudi koji samo traže svoje teško zaslužene plaće. Od prvog kašnjenja plaće do danas iz Vlade su stizale različite poruke, od toga da nema spasa za Uljanik do toga da će im se sigurno pomoći. Ako plaće ne stignu, može se očekivati da će škverani ponovno pred Vladu, nadamo se dostojanstveno.

