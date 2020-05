Hoće li se zbog ekonomije tolerirati veći broj smrti?

U mojem gradu tik uz Washington DC, stanovnici počinju zanemarivati fizičku distancu. Susjedi se otvoreno druže, a djeca se zajedno igraju na ulicama. Dok šetam psa, primjećujem sve više ljudi koji hodaju bez maski. A takva je situacija i u trgovinama i supermarketima gdje sugrađani ne osjećaju potrebu ili obvezu pridržavati se epidemioloških mjera. Valja napomenuti da se to događa u jednom od najobrazovanijih predgrađa u SAD-u.

Inače, u velikim dijelovima zemlje koji su više naklonjeni predsjedniku Trumpu, stavovi protiv fizičkog distanciranja su i izrazitiji, a neki su i neprijateljski nastrojeni prema tim mjerama. Radnici u trgovinama bivaju napadnuti, pa čak i ubijani zbog pokušaja provođenja mjera javnog zdravlja. Države su morale ukinuti odredbe kojima se obvezuje nošenje maski zbog straha da ne izazovu burne reakcije. Ankete javnog mnijenja pokazuju da se republikanci manje plaše bolesti od demokrata i manje su skloni prihvatiti društvenu distancu.

Potom su tu i oni Amerikanci koji odbacuju zdravorazumske mjere zaštite stanovništva jer to smatraju kršenjem građanskih sloboda. I na kraju, neki u virusu vide običnu zavjeru, što je rekao i sam predsjednik Trump. Pa njegovi pristalice to vide kao izmišljotinu, političku zavjeru za uništavanje njihova predsjednika. To je Amerika koju se Donald Trump žuri ekonomski otvoriti. Njegov bi se trud mogao pokazati kao jedan od najvećih promašaja i potencijalno najsmrtonosnijih u američkoj povijesti. Da to radi u svoju korist, kako bi dobio izbore, nije uopće upitno. Ali da budemo fer, svaki bi predsjednik želio pokrenuti ekonomiju u najranijem mogućem trenutku.

Nezaposlenost u Sjedinjenim Državama sad je gotovo 15 posto, što je najviša razina od Velike depresije. Više od 30 milijuna Amerikanaca iznenada je ostalo bez posla. Stotine, možda i tisuće poduzeća pa čak i cijela industrija širom zemlje uskoro bi se mogli suočiti s bankrotom. Mnogi fakulteti i sveučilišta mogli bi postati insolventni ne budu li na jesen mogli ponovo otvoriti vrata studentima. Većina Amerikanaca potrošila je ušteđevinu; milijuni si ne mogu priuštiti hranu te ovise o donacijama. Hitnost otvaranja ekonomije je, dakle, stvarna i sve potrebnija.

Problem je što zemlja jednostavno nije spremna ponovno se otvoriti. Prije mjesec dana cilj zatvaranja bilo je poravnavanje krivulje novih slučajeva COVID-19. Predstavljeno je da je to potrebno postići da bi se što prije sve vratilo uvijek bilježi stalni porast zaraženih, ali i smrti. Štoviše, stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da ponovno otvaranje gospodarstva neće biti održivo ne budu li dostupni mehanizmi za brzo suzbijanje virusa. Procjenjuje se da je Sjedinjenim Državama potrebno od jedan do tri milijuna testova na koronavirus dnevno.

Predsjednik Trump nedavno se pohvalio da SAD testira više nego bilo koja druga zemlja, ali trenutačna stopa iznosi oko 300 tisuća testova dnevno. Sigurno je da će se COVID-19 vratiti. To se već događa u dobro organiziranim zemljama koje su bile ostvarile kontrolu nad virusom, poput Singapura, Južne Koreje i Njemačke. Epidemiolozi očekuju da će se virus vratiti na jesen, a možda i zimi, ali prerano otvaranje gospodarstva ovaj mjesec moglo bi uzrokovati da će dijelovi Sjedinjenih Država ponovno ući u krizu do srpnja, ako ne i prije. Jedan nedavni model projicirao je da bi američka smrtnost ovog ljeta mogla dostići tri tisuće ljudi dnevno.

S obzirom na tu tmurnu stvarnost, pitanje je u što zapravo vjeruje Trumpova administracija i kakva je njezina strategija? Na temelju javnih izjava, trebalo bi zaključiti da su Trumpova promišljanja nadrealna. Prošli je tjedan ponovio da će virus jednostavno sam nestati. On možda računa na brži nastanak cjepiva ili terapijskih lijekova nego što stručnjaci predviđaju. Vjerojatnije je da se Vlada nada da će američka javnost tolerirati rastuću smrtnost idućih mjeseci kao kolateralnu posljedicu gospodarskog oporavka. Međutim, problem je s tom računicom što bi vraćanje virusa moglo ugroziti ponovno otvaranje gospodarstva.

Prema istraživanjima javnog mišljenja, većina Amerikanaca se i dalje boji povratka na posao i u normalan život dok virus još hara. Strahovi su se još više rasplamsali zbog vijesti da je virus ušao i u samu Bijelu kuću. Ironija je da je predsjednik Trump sabotirao vlastite prilike za uspjeh. Umjesto da potiče skepticizam prema virusu i naglašava banalnost za fizičkim distanciranjem među svojim bijesnim sljedbenicima, lako ih je mogao uvjeriti da je odgovorno ponašanje neophodno za ponovno otvaranje gospodarstva. Mogao je biti apostol društvenog distanciranja. Mogao je i sam nositi masku. Da je to učinio, većina u mojem kvartu, ali i šire, ponašala bi se oprezno, a ponovno otvaranje Amerike dogodilo bi se puno ranije i bilo bi bezbolnije.