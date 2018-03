Bježali su zločinci, ali i oni koji nisu okrvavili ruke

Jesu li svi partizani, komunisti bili zločinci? Dakako da nisu! Jesu li svi ustaše bili zločinci? I to je samo po sebi jasno da nisu! Jesu li Nijemci nakon rata postrijeljali sve pripadnike SS-a? Nisu! Jesu li svi proglašeni zločincima, ili pripadnici Wehrmachta? Stvarno nisu! U čemu je onda problem, da danas jedan dio naše javnosti na sve ustaše gleda kao na ratne zločince? Je li to na tragu one postavke koju godinama njeguje prvi antifašist Hrvatske Stjepan Mesić, da su svi pobijeni nakon Bleiburga to zaslužili jer su bili ratni zločinci, jer su okrvavili ruke u Jasenovcu?

Upravo se ova pitanja nanovo nameću nakon što je iz tog takozvanog antifašističkog kuta krenula paljba na predsjednicu države zbog njezine izjave iz Argentine o Hrvatima koji su onamo pobjegli nakon Drugoga svjetskog rata. Neosporna je istina da su od Jugoslavije i novog, komunističkog sustava što dalje bježali oni koji su doista i ruke okrvavili, koje se doista može prokazati kao ratne zločince, ili koji su bili ključni ljudi ustaškog pokreta u NDH. Ti su doista bježali što dalje od Tita, u Australiju i Južnu Ameriku, ali i u SAD i druge zapadne zemlje.

Međutim, je li Vinko Nikolić bio ratni zločinac, kako to imputira Efraim Zuroff? Naravno da nije. I mnogo je takvih koji su pobjegli s prostora tadašnje Jugoslavije, koji nisu bili zločinci, nisu okrvavili ruke, iako su bili dio sustava, ili simpatizeri, ali bilo je i mnogo intelektualaca, obitelji koje su pobjegle jer su bile u strahu od jugokomunističke odmazde. Zar zaboravljamo da je nakon Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji, ili nakon NDH, jedan zločinački režim zamijenio drugi? Treba li nabrajati što su sve komunisti radili još za rata, a posebice nakon rata pa da se zna kako je strah za život onih s druge strane bio i te kako opravdan? U Njemačkoj je zavladala demokracija i sudovi su sudili prema osobnoj, a ne kolektivnoj odgovornosti. U Hrvatskoj se i danas sudi prema kolektivnoj, onako kako je sudio i Titov režim. Komunizam još vlada u mnogim glavama!