Ako je ovo bio Plenkovićev stil, neka očekuje da ćemo mu uzvratiti istom mjerom

Hrvatski sabor ovaj je tjedan započeo s radom nakon jednomjesečnih zimskih “praznika” i već prvi dan počeo je burnim sukobom Mostova zastupnika Nikole Grmoje i predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića. Od tada padaju teške riječi između te dvije stranke – bivših partnera koji su dva puta formirali zajedničku Vladu i dva puta se neprijateljski razišli. O tom sukobu, ali i ostalim aktualnim temama razgovarali smo s čelnikom Mosta Božom Petrovom.

Zastupnici su se vratili u saborske klupe nakon jednomjesečnih praznika i već prvog dana bilo je burno. Premijer je krenuo prema vašem Nikoli Grmoji, očigledno tražeći neku zadovoljštinu?

Sve su maske pale! Mislim da premijer mora osvijestiti da je Sabor politička arena. U tu arenu on ulazi tek nekoliko puta godišnje, a kad se i pojavi, časti zastupnike uvredama. Sjetite se samo kako je zastupnicima govorio da su “panjevi” ili “miševi”, a njegovi zastupnici, potaknuti njegovim istupima, nazivali su oporbene zastupnike “čobanima”. A vidjeli smo i novi primitivni ispad Plenkovićeva vojnika i pouzdanika Josipa Đakića koji je Nikolu Grmoju i opsovao. Ako je to stil premijera i njegove bulumente, ne može očekivati da će protivnici dočekivati njegove udarce spuštena garda, nego da će mu se uzvratiti istom mjerom.

Dobro, pa niste ni vi “cvijeće”. Jasno smo čuli kako mu Nikola Grmoja dobacuje da je anemičan, a proglasio ga je veleizdajnikom?

Kvalifikaciju o “veleizdajniku” premijer je iz nekog razloga sam sebi odlučio prišiti. Pa tko smo onda mi da ga demantiramo. Nikola Grmoja samo je u raspravi iznio činjenicu da ministrica Pejčinović Burić ne saziva Povjerenstvo za praćenje pristupanja Srbije EU koje se mora sastajati četiri puta godišnje. Činjenica je i da je ministrica radila na projektima u Republici Srbiji vezanima za pristupanje Srbije EU. Povežite te dvije jednostavne činjenice i morate se zapitati u čiju korist radi ministrica Pejčinović Burić. A što se tiče priče o anemiji, pa nismo je mi izmislili. Ona je tu, stalno se u javnosti vrti i po tome je premijer prepoznatljiv. Neka se nauči s time nositi.

No nije li ipak optužba za veleizdaju malo preteška? Što je to Most napravio dok je bio u vlasti po pitanju neriješenih odnosa sa Srbijom?

Naš ministar pravosuđa Ante Šprlje tražio je i od Republike Srbije i od Bosne i Hercegovine popise svih naših branitelja protiv kojih se vode neki postupci ili su podignute neke kaznene prijave. Nažalost, ni jedna ni druga država nikad nam to nisu dostavile. Zato ministar Šprlje nije bio za to da se otvaraju nova poglavlja, što je Ministarstvo vanjskih poslova na čelu s Mirom Kovačem tada napravilo samo. No to je bilo bez koordinacije s ministrom Šprljom, što nije bilo u redu jer su ta poglavlja bila baš u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. A Povjerenstvo za praćenje pristupanja Srbije EU, zbog čijeg nerada i kritiziramo HDZ, jedini se put sastalo u našem mandatu, u ljeto 2016., i nakon toga ga je HDZ jednostavno pustio da odumre. Ako je Povjerenstvo formirano odlukom Vlade, onda se odlukom Vlade treba i ugasiti, no Andrej Plenković to nije nikada napravio pa je logično da pitamo zašto se to tijelo ne sastaje.

Kako će ovaj sukob između Mosta i HDZ-a završiti? Je li konačno puknula “ljubav” između vas?

Kako to mislite je li konačno puknula ljubav? Pa Plenković i ekipa patološki mrze i ne podnose Most. A imam dojam i da nisu jedini. Ne znam kako će sve ovo završiti. Nakon premijerova incidenta predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić javno je pozvao i napravio pritisak na DORH da se uključi. Tu se već pokazuje pravi, represivni i totalitarni mentalitet Plenkovića, Bačića i kompanije. Pazite, oni bi da u saborskim raspravama “presuđuje” DORH. A već smo i prije vidjeli da postoje ozbiljne naznake da je DORH Plenkovićev call-centar i da djeluje na njegov poziv. Sjetite se slučaja Sabljak. Mjesecima DORH nije donio odluku o kaznenoj prijavi gospodina Sabljaka, a onda, nakon što je premijeru na aktualcu postavljeno pitanje o tome, DORH donosi odluku u roku od nepuna dva dana. Sve ovo pokazuje da imamo posla s opasnim ljudima koji ne prezaju koristiti represivni aparat da bi se obračunali s neistomišljenicima i oporbom. Ali nije Sabor jedino mjesto na kojemu vidimo totalitarne metode Andreja Plenkovića i njegove klike. I to me jako zabrinjava.

Na što još mislite, kakve totalitarne metode?

Evo, npr., vi novinari trenutačno radite u ozračju pravosudnog terora u kojemu mediji plaćaju odštete za tuđe riječi. Očigledna je namjera da se medije prsili na autocenzuru i poslušnost. Isto tako, Vlada najavljuje cenzuru interneta i društvenih mreža. Najavljuju zakon kojim će oni reći što jest, a što nije dopušteno na internetu. Sjetite se Jandrokovićevih riječi s kraja 2017. kad je rekao da su za Vladu problem društvene mreže. A sad najavljuju zakon kojim će oni uvesti cenzuru na društvenim mrežama i portalima.

Otimate li vi birače HDZ-a?

Svima je poznato da je izlaznost na izbore izrazito mala, 48 posto birača uopće ne izlazi na parlamentarne izbore i naš je cilj motivirati te birače. Mi ne otimamo ničije birače, mi imamo svoje birače, svoje stabilno biračko tijelo i naši birači su po svemu posebni, to su ljudi koji misle svojom glavom, u kojima još ima inata da se suprotstave ovako korumpiranom sustavu, to su ljudi koji odbijaju sjediti doma prekriženih ruku i žele nešto poduzeti, to su vam birači Mosta. Pozivam sve građane koji žele doprinijeti da nam svima bude bolje da se pridruže Mostu i podrže nas.

Vratimo se saborskom aktualcu. Važna tema bila je i propala nabava aviona F-16. I ministar Krstičević burno je reagirao na performans SDP-ovih zastupnika.

Ja osobno jako poštujem generala Krstičevića i njegov doprinos u Domovinskom ratu. Ali ministar Krstičević je potpuno izgubio kompas. On već tjednima pokušava svoj neuspjeh pretvoriti u uspjeh u stilu “operacija je uspjela, samo je pacijent umro”. Stalno ponavlja kako su on i Vlada sve napravili kako treba, a netko drugi je zabrljao. A onda im opet počnu curiti mailovi koji pokazuju neku drugu priču. Ministru posebno zamjeram da se brani pozivajući se na činjenicu da je on “vojnik” i da se zbog toga njega ne smije kritizirati. Istovremeno zaboravlja kako je u više navrata prešutio sve uvrede koje je Plenković uputio njegovu ratnom suborcu Miri Bulju.

Dobro, ali javnost ima dojam da je Sabor dosegnuo novo dno. Može li se ugled Sabora ikako spasiti? Što vi činite da biste vratili povjerenje u politiku i političare?

Naš pristup političkom djelovanju je borben, ali pošten. A mi u Mostu doprinosimo konstruktivnim idejama, zakonskim prijedlozima na korist naših građana. I to je jedini način da se izgradi povjerenje građana u politiku i institucije.

Ako je tako, kakve ste inicijative pripremili za proljetno zasjedanje Sabora?

Ponudit ćemo inicijative koje građanima mogu donijeti koristi, koje će im olakšati njihov život i poslove. U prvom redu tu je zakon o poduzetništvu, kojim želimo pomoći start-up tvrtkama i mladim, novim tvrtkama kako bi lakše poslovali i kako bi ljudi htjeli pokrenuti vlastito poslovanje bez straha. Želimo stvoriti uvjete u kojima se ljudi mogu sami ostvariti, da ne budu ovisni o državi i da se odmaknemo od mantre o sigurnoj plaćici u državnoj službi. Također, dat ćemo i prijedlog zakona o rodiljskim i roditeljskim naknadama. Naš prijedlog zakona o mikrosolarima, koji može svakoj obitelji u Hrvatskoj smanjiti račune na struju, učiniti sve nas energetski neovisnima, također čeka u proceduri. To su zakoni koji čine razliku i zbog kojih građani mogu očekivati bolji, kvalitetniji život.

Ovih ste dana u proceduru uputili svoj, kako ste ga nazvali, “antifoteljaški” prijedlog izmjena Izbornog zakona. Što mislite da bi se moglo promijeniti s tim vašim prijedlogom, recimo onim da imamo 120 zastupnika?

Naš prijedlog zakona omogućuje biračima tri preferencijalna glasa. Tako će građani birati zastupnike imenom i prezimenom te će oni biti odgovorni biračima, a ne samo stranci. Time će se indirektno spriječiti predizborna koalicijska trgovina, a suzbit će se i praksa prelijetanja između stranaka u Saboru čemu danas svjedočimo. Također, smanjit će se broj izbornih jedinica koje će postati ravnomjernije, pratiti granice županija pa na primjer, Grad Zagreb neće biti rascjepkan na više dijelova. Smanjenjem broja zastupnika postići će se i određene uštede.

Dok su zastupnici bili na odmoru, Milan Bandić radio je na proširivanju svog kluba. Kako gledate na te “transfere”, mislite li da je to prijevara birača i kako tome stati na kraj?

Milan Bandić odrađuje prljavi posao za Andreja Plenkovića. Vidite koliko premijer i njegov PR ulažu truda ne bi li se oprali od te sramotne trgovine. Ali svatko tko prati Sabora vidi da ti zastupnici po potrebi održavaju kvorum, glasuju za Vladine prijedloge i da su dio vladajuće većine. Ti transferi predstavljaju krajnji glib političke scene, u kojem akteri rješavaju svoju egzistenciju jer bez politike bi bili, po svemu sudeći, na Zavodu za zapošljavanje. Bandićev klub nazvao bih “Klubom žigosanih zastupnika”.

Koliko su drugačiji ti prelasci od, recimo, dolaska Hrvoja Runtića u vaš klub, ili Tomislava Žagara, koji je u međuvremenu već našao novi, treći klub u ovom sazivu?

Ni jedan ni drugi nisu ostvarili interes prelaskom u naš klub, a Hrvoje Runtić član je našeg kluba od početka ovog saziva Sabora, neovisno o tome jesmo li bili na vlasti ili u opoziciji. S nama je iz uvjerenja. Također, Vlada u kojoj je participirao Most nije ovisila o njihovim rukama.

Sva istraživanja rejtinga stranaka Mostu redovito daju stabilnih 6-7 posto, no mislite li da imate šanse rasti?

Ankete doživljavamo kao “prolazno vrijeme” u političkoj utrci koja kontinuirano traje. Prava anketa bit će na dan izbora. Kad Most i treći put ostvari uspjeh, naći će oni način kojim će to objasniti. Ne sumnjam u njihovu snalažljivost.

S druge strane, Živi zid uporno raste. Kako komentirate njihov rast, zašto mislite da ih birači u tim istraživanjima toliko podupiru?

Pravo je pitanje anketni uspjeh kolege Silvana Hrelje koji, ako je vjerovati tim anketama, u idući saziv Sabora ulazi s deset zastupnika. Toliko o temi anketa.

Hrvatska javnost doznala je od Vijeća Europe da se naša ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić kandidira za mjesto glavnog tajnika ili glavne tajnice te organizacije. To otvara mogućnost rekonstrukcije Vlade, očekujete li da bi se to moglo dogoditi ove godine?

To je pitanje za predsjednika Vlade i stranke koje čine vladajuću koaliciju. A kako je krenulo, najviše će se o tome pitati Milana Bandića.

Očekujete li da će Vlada provesti reforme koje stalno najavljuje? Koju biste vi ocjenu dali Vladi?

Ocjenu rada Vladi trebaju dati građani. Vrijeme za reforme je prošlo jer ulazimo u dvogodišnje razdoblje kontinuirane izborne kampanje. Mi u Mostu svjesni da je vrijeme mandata ove Vlade za Hrvatsku izgubljeno vrijeme i da ćemo ga trebati nadoknaditi u budućnosti. Zato već sad od svih ljudi u Mostu tražim da pripremaju konkretne stvari, zakonske prijedloge, kako ne bismo gubili vrijeme jednom kad ova Vlada ode.

Spominjete da smo u izbornoj godini, pred nama su izbori za Europski parlament, ali i predsjednički izbori. Imate li već složenu listu za europske izbore, dosad se kao jedan od kandidata na vašoj listi spominjao i mladi društveni aktivist i bloger Marijan Knezović? Surađivat ćete i s Pokretom za hrvatsku budućnost?

Za euroizbore pripremamo se ozbiljno te ćemo predstaviti cijelu listu kao i program. Mi znamo i da bi mnogi željeli na svojoj listi vidjeti Marijana Knezovića, kao mladog intelektualca, a našu i njegovu odluku saznat ćete na vrijeme. Za nas Europska unija treba biti zajednica suverenih država u kojoj sve članice trebaju imati jednaka prava, a ne da imamo položaj “predziđa” bruxelleske oligarhije i njezinih lobija. Također, nadam se i da će mladi dobiti poticaj za uključivanje u javno djelovanje, politiku. Ovi koji su nas dosad vodili pokazali su za što su sposobni. Hrvatska je s njima izgubila.

Što je s predsjedničkim izborima, hoće li Most imati svog kandidata? Hoćete li vi biti predsjednički kandidat?

Kad dođe vrijeme, tijela Mosta odlučit će tko će biti naš kandidat. Idemo korak po korak, a prvi korak su izbori za Europski parlament.

Mislite li da će aktualna predsjednica dobiti novi mandat?

Aktualna predsjednica nedavno je položila “zakletvu vjernosti” Andreju Plenkoviću i postala eksponent njegove politike i to je kapital s kojim ulazi u izbornu utrku. Neka birači sami procijene podržavaju li tu politiku.

Iz Metkovića ste u kojem je zbog propusta liječnika preminuo devetogodišnji dječak. Sad prema nalazima inspekcije ispada da će nastradati jedino liječnica koja mu je pomogla. Kako spriječiti ovakve slučajeve?

Nažalost, i u ovoj situaciji tek je ljudska tragedija uzrokovala medijski pritisak da se počne razgovarati o katastrofalnom stanju zdravstvene skrbi u dolini Neretve. Ovim putem još jednom izražavam sućut obitelji malog Gabrijela. Nadam se da će oni koji su danas na odgovornim pozicijama i koji zbog toga mogu promijeniti situaciju zaista omogućiti da i stanovnici doline Neretve imaju jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao i stanovnici drugih krajeva Hrvatske. Individualna odgovornost treba se definirati i u tome treba biti pravedan, ali ne smije se zaboraviti da su ovi tragični događaji ujedno i propusti sustava koji već dugo ne funkcionira i na što upozoravamo već šest godina. Oni koji upravljaju sustavom, ponajviše županija, a potom iznad nje i ministarstvo, imaju mogućnost ulaganjem u zdravstvenu skrb doline Neretve to promijeniti. Očekujemo od njih da to konačno nakon silnih obećanja i naprave.

