Borba za desne birače; Relković: Mostova igra je rizična

Incident između premijera Andreja Plenkovića i Mostova zastupnika Nikole Grmoje prvoga radnog dana Sabora u ovoj godini zorno je pokazao da se bliže izbori koji bi političku scenu mogli dovesti do usijanja. Svoje rejtinge stranke će najprije provjeriti na euroizborima u svibnju, koji su za mnoge od njih od životne važnosti. Među takvim strankama je i Most, koji je kroz proteklih godinu i pol ostao bez pozicije treće stranke u državi.

Premijera doveli do ruba

Most je na toj poziciji neko vrijeme figurirao kao jedina opcija koja može razbiti vječni duopol HDZ-a i SDP-a, no s nje ih je istisnuo Živi zid. Ipak, Most je uspio preživjeti izbacivanje iz Vlade i vladajuće koalicije i zadržati nešto niži, ali stabilan rejting između šest i osam posto. Iako su u svom radu tek marginalno usmjereni na europske teme, mostovcima je izuzetno bitno da upravo na euroizborima dokažu da šanse koje im daju rejting agencije nisu bez pokrića.

Pitanje je, međutim, može li im rejting koji uživaju doista osigurati ulazak u Europski parlament, budući da je riječ o izborima na koje u pravilu izlazi najmanji broj birača. U takvim okolnostima do izražaja dolazi standardno biračko tijelo velikih stranaka, koje će bez obzira na okolnosti poslušno izići na izbore i zaokružiti svoju opciju. Manji na takvu podršku ne mogu računati i moraju po svaku cijenu pokušati dodatno motivirati dio birača kako bi uopće izišli na izbore za koje su inače vrlo malo ili nikako motivirani. Na tu su činjenicu očito računali i u Mostu, kada su se, osokoljeni trzavicama u HDZ-ovim redovima, od nezadovoljstva Istanbulskom konvencijom do problema oko Penavina skupa u Vukovaru, odlučili usmjeriti prema desnije orijentiranim biračima. Mostovi čelnici u posljednje vrijeme pritom biraju teme za koje su procijenili da bi mogle nanijeti najviše štete Andreju Plenkoviću, a time i HDZ-u. Računaju da će upravo udaranjem po Plenkoviću potaknuti nezadovoljne HDZ-ove birače da okrenu leđa “staroj opciji”, ali i da iziđu na izbore i pokušaju poljuljati neželjenog šefa stranke koja im je nekad bila favorit.

Iz takve je računice vrlo vjerojatno proizišlo i Mostovo forsiranje priče o povjerenstvu koje je trebalo nadzirati ispunjava li Srbija na putu prema EU mjerila vezana uz nestale i procesuiranje ratnih zločina. Uvjeravanja iz Vlade kako se Srbiji ni u kom slučaju ne popušta te kako povjerenstvo koje je kao ministar osnovao još Miro Kovač zapravo nije potrebno jer Vlada kroz redovite aktivnosti i mehanizme radi sve što bi radilo i povjerenstvo nisu ih zaustavila. Jednu te istu priču nastavili su ponavljati sve dok Plenkoviću u Saboru nije prekipjelo pa je u stanci fizički krenuo prema Grmoji, što bi po mnogima završilo i fizičkim obračunom da se premijeru na putu nisu ispriječili Miro Bulj i Milorad Pupovac.

Plenković o sukobu s Grmojom

[video: 28869 / Plenković o sukobu s Grmojom]

Mostovci su premijera, dakle, ovom pričom doveli do samog ruba, što bi se moglo protumačiti kao dokaz da je njihova inicijativa uspjela. Bivši Mostovac, sada politički analitičar Ivica Relković tumači, međutim, da je riječ o rizičnoj igri koja bi njegovoj bivšoj platformi na kraju mogla donijeti štetu.

– Sjetimo se da je najveća mobilizacija u HDZ-u bila upravo u trenutku kada je premijer razriješio Mostove ministre. Nešto slično bi se moglo dogoditi i sada. S druge strane, Most je u Metkoviću išao s agresivnom kampanjom prema HDZ-u, a na kraju je poražen od nekonfliktnog kandidata za gradonačelnika – podsjeća Relković.

‘Asortiman Dragana Čovića’

Relković se slaže da su euroizbori “trenutak istine” za Most, kao i da je njegova bivša stranka zbog toga krenula u radikalizaciju odnosa prema HDZ-u i Vladi.

– Pitanje je može li im stabilan rejting koji imaju biti dovoljan za ulazak u Europski parlament, a ako tu ne uspiju dobiti zastupnika, doći će u pitanje i njihova pozicija na izborima koji slijede iza toga. Radikalizacija svih odnosa prema Vladi i HDZ-u zapravo je taktika pred ove izbore koju je vjerojatno osmislio Nikola Grmoja – uvjeren je Relković.

Upozorava pritom da Most nije jedini koji puca na HDZ-ove birače razočarane Plenkovićem. U tom će se ringu stranka morati uhvatiti u koštac s Hasanbegovićevim Neovisnima za Hrvatsku, čija je Bruna Esih na ovom saborskom aktualcu također otvorila pitanje HDZ-ove brige za nacionalne interese, pri čemu se referirala na najavljeno uvođenje eura.

Vlaho Orepić, također bivši Mostovac, iza skretanja Mosta udesno također prepoznaje strategiju Nikole Grmoje, a novu politiku Mosta naziva “rejting politikom” koja bi trebala zamijeniti programske ciljeve. Orepić pritom podcrtava da je Most pritom krenuo i prema biračima u BiH koji se s HDZ-om bore za biračko tijelo “iz asortimana Dragana Čovića”.

Nikola Grmoja kaže da je Andrej Plenković nasrnuo na njega