Znate li zašto su na starim fotografijama s plaže svi mršavi?

S vrućim danima mnoge uhvati nostalgija za sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog stoljeća kada su plaže izgledale potpuno drukčije nego danas. Društvene mreže preplave crno bijele fotografije ljudi koji se sunčaju i kupaju na prepunim plažama, prenosi Nova.rs. Ali, jeste li primijetili da su na tim fotografijama svi mršavi? Je li moguće da su tada svi bili vitke građe ili je riječ o nečem drugom?

Pisac i kolumnist George Monbiot proveo je istraživanje kako bi došao do odgovora. Iako će ovo mnoge iznenaditi, on je otkrio da su 1970-ih ljudi jeli više nego danas i da su poslovi danas teži nego što su bili tada. Iako je uvriježeno drukčije mišljenje, otkriveno je da se djeca 70-ih i današnja jednako kreću.

In this photo, from 1976, almost everyone is what we would now call slim. So what has happened? A sudden loss of willpower, as some rightwing journos claim? No. An obesogenic environment created by junk food manufacturers and their advertisers. pic.twitter.com/DmzxsD5VLz