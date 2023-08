Djevojka mu je mlađa od kćeri: 'Upoznali smo se na stranici gdje cure traže bogate muškarce'

Par koji je pronašao ljubav na stranici gdje mlade žene traže bogate muškarce, uzvratio je udarac trolovima koji kažu da je ona sponzoruša. 24- godišnja Semie upoznala je svog partnera, 60-godišnjeg Claudija, kada je imala samo 18 godina zahvaljujući stranici za upoznavanje Seeking Arrangement. 'Seeking je web stranica na kojoj možete pronaći imućnog partnera', rekla je Semie, koja sada uživa u bogatom životu uz svog partnera, za The Sun.

Otkako su u vezi, Claudio je Semi obasipao Hermès i Chanel torbama i Guccijevim naočalama, ali par se kune da je ono što imaju prava ljubav. Par je otkrio i da nisu svi obožavatelji njihove veze, osobito Claudijeve kćeri. Prisjetio se kako su ga njegove kćeri, od 33 i 34 godine, molile da ne izlazi sa ženom mlađom od njih, ali nije si mogao pomoći kad je naletio na Semie na aplikaciji za pronalaženje partnera.

Srećom, nakon što su upoznale Semie, Claudiove kćeri su prihvatile vezu te su čak dopustile svojoj djeci da Semie zovu bakom. I nisu bile jedine koji su bile sumnjičave, Semini prijatelji otkrili su da su bili uplašeni da će Claudio oteti Semi kad su tek počeli izlaziti. Na internetu, par je bio meta zlobnih trolova koji tvrde da je Semi sponzoruša i da želi samo Claudiov novac. No, par inzistira na tome da to ne može biti dalje od istine izjavljujući ljubav jedno drugome i pokazujući to na društvenim mrežama.

Par dodaje da njihova veza savršeno funkcionira jer je Claudio nakon raspada braka tražio nekoga tko nije zahtjevan. 'Za mene je ovo savršena razlika u godinama', rekao je. 'Osuda s kojom se suočavamo na internetu je luda, ima puno ružnih komentara i još više komentara namijenjenih meni', rekla je Semi, 'Ako ću nešto kopati, to neće biti prljavština, to će biti zlato'.

Što se tiče Semie, ona dobiva sve što poželi - ugodan život i novac. Razmišljajući, Semie je rekla: 'U vezama s razlikom u godinama uvijek ćete imati ljude koji vas osuđuju, ali ne morate se nikome ispričavati i pokažite im točno zašto je njihova prosudba pogrešna'.

