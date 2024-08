Isprobao je najsnažnije pivo na svijetu sa čak 75% alkohola: 'Jezik mi je utrnuo'

Dan, poznatiji pod korisničkim imenom @1minutebeerreview, postao je senzacija na društvenim mrežama zahvaljujući svojim videozapisima koji su zapravo mini recenzije najboljih piva na tržištu. Pronašao je rijetka piva i gotovo svaki tip alea koji možete zamisliti tijekom svoje TikTok serije, što je rezultiralo time da je do sada popio nevjerojatnih 2.541 piva, piše Lad Bible.

No, da bi stvarno testirao svoju toleranciju, kao i koliko njegovi okusni pupoljci mogu izdržati, Dan se odlučio na ispijanje škotskog Beithir Firea. Ovo piće, koje proizvodi tvrtka 88 Brewery iz Edinburgha, nosi krunu "najsnažnijeg piva na svijetu" zahvaljujući nevjerojatno visokom udjelu alkohola od čak 75%. Za usporedbu, prosječna količina alkohola u pivu je od 5 do 7 posto... dakle, ovo je stvarno jako piće. Kreatori objašnjavaju da je škotski Beithir Fire "nastao kao veza između dva najpoznatija škotska proizvoda, piva i destiliranih pića". Prema 88 Brewery, porizvodnja piva počinje kao "visoko alkoholni škotski 'barley ale' s procesom proizvodnje koji traje otprilike 2 mjeseca". Nakon toga, miješa se s "najčišćom škotskom rakijom" kako bi se postigao taj udio alkohola od 75%, a tri puta se filtrira nakon procesa fermentacije. Riječima 88 Brewery, to stvara "piće tako jako da mora dolaziti s upozorenjem". Za Međunarodni dan piva koji se održao 2. kolovoza, na TikToku je objavio video recenziju ovog piva koje stoji čak 58 eura.

Predstavljajući svojim pratiteljima pivo koje je zajamčeno da će vas oboriti s nogu, rekao je: "Jednominutna recenzija piva, pivo broj 1988. To je moja godina rođenja, a svi mislite da izgledam kao Eddie Hall," našalio se. "Dakle, idemo s najjačim pivom na svijetu... škotski Beithir Fire, 75% alkohola iz 88 Brewery. Idemo jako." Dan je pogledao upozorenje na kojem piše da oni koji piju "ne prekorače 35 ml u jednom posluživanju" prije nego što je došlo vrijeme za "živjeli" – i potpuni kaos u njegovim ustima. Gotovo odmah nakon što je progutao alkohol, njegovo se lice, prije nego što je počeo kašljati, povraćati... Znoj mu je počeo curiti niz lice, a oči suzile...

VEZANI ČLANCI:

Smiješno, sve što je Dan uspio izgovoriti između svih tih reakcija bile su riječi 'J*bote!' i 'Isuse j*beni Kriste!“ – što zapravo govori sve o škotskom Beithir Fireu. Kada je konačno došao sebi i uspio izgovoriti nekoliko riječi, TikToker je rekao: "Wow, to je jako. To je stvarno jako. Kao da mi sve gori. Jezik mi je sada utrnuo." Unatoč njegovoj dramatičnoj reakciji na najjače pivo na svijetu, smatra da je bilo dobro iskustvo i preporučio je svojim pratiteljima da "odu i kupe jedno". "Moram ići leći," dodao je Dan u šali.

Znate li zašto, u kafiću, uz kavu dobijete čašu vode?