Znate li koje je najopasnije mjesto u vašem domu? Ne, nije kuhinja!

Više od trećine ozljeda dogodi se tijekom kupanja ili tuširanja. Velik postotak padova koji dovode do ozljeda događa se prilikom korištenja WC-a. Sjedenje i ustajanje s WC-a koji nije dovoljno visok jedan je od glavnih razloga padova u kupaonici, piše convenientheight.com. Istraživači su otkrili da se broj ozljeda u kupaonici povećava s godinama, dosežući vrhunac u starijoj dobi. Ozljede oko kade ili tuša vrlo su česte, a kako ljudi stare, više od polovice njihovih ozljeda događa se u blizini WC-a. Najmanja prostorija u vašem domu, kupaonica, je najopasnija prostorija u domu.

Analiza je pokazala da je stopa ozljeda žena 72% veća nego kod muškaraca. Studije su pokazale da su žene u većem riziku od ozljeda zbog padova nego muškarci, a autori nagađaju da bi ta razlika mogla biti povezana s razlikama u tjelesnoj aktivnosti, snazi donjeg dijela tijela, koštanoj masi ili većoj sklonosti traženju medicinske pomoći. Stope ozljeda rastu s godinama, osobito one koje se događaju na ili u blizini WC-a, a povećavaju se s 4,1 na 100.000 osoba u dobi od 15 do 24 godine na 266,6 kod osoba starijih od 85 godina. Ozljede koje se događaju u ili oko kade ili tuša također su značajno povećane, s 49,7 na 100.000 osoba u dobi od 15 do 24 godine na 200,2 kod osoba starijih od 85 godina.

U svakoj dobnoj kategoriji od 10 godina, relativni udio ozljeda razlikovao se ovisno o mjestu unutar kupaonice. Udio ozljeda u ili oko kade ili tuša bio je najviši kod osoba u dobi od 15 do 24 godine (84,5%), a najniži kod osoba starijih od 85 godina (38,9%), dok je udio ozljeda na ili u blizini WC-a bio najniži kod osoba u dobi od 15 do 24 godine (7,0%), a najviši kod osoba starijih od 85 godina (51,7%).

Najopasnije aktivnosti za sve dobne skupine su kupanje, tuširanje i izlazak iz kade ili tuša. Ozljede u ili oko kade ili tuša čine više od dvije trećine posjeta hitnoj službi, kažu američki podaci. Ozljede prilikom sjedenja i ustajanja s WC-a vrlo su česte kod osoba starijih od 65 godina. Imati WC visine približno 50 cm i rukohvate pored školjke bilo bi korisno za starije osobe. Također, svima bi koristilo postavljanje rukohvata unutar kade ili tuša te na mjestu gdje se ulazi i izlazi.

