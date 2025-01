Znate li kako alkohol djeluje na vaše tijelo? Učinci počinju nakon samo pet minuta

Vjerojatno se svima barem jednom dogodilo da su pretjerali s alkoholom. No, jeste li se ikada zapitali kako alkohol zapravo djeluje na naše tijelo i zašto nakon nekoliko čašica budemo opušteniji i veseliji? Jedna simulacija otkrila je što vam se točno događa kada popijete piće, piše LADbible.

Pronalaženje ravnoteže kada je alkohol u pitanju može biti teško za neke ljude, ali to je zato što je lako izgubiti pojam o tome koliko alkohola unosite u svoje tijelo i što ono točno čini. Znanost koja stoji iza djelovanja alkohola na vas mogla bi vam dati drugačiju perspektivu i možda potaknuti neke da pripaze koliko piju tijekom nadolazećih blagdana. U suštini, učinci alkoholnog pića počinju nakon samo pet minuta.

Videozapis na YouTubeu koji objašnjava zamršenost ispijanja alkohola popraćen je simulacijom koja pokazuje što se točno događa u vašoj glavi. "Sve počinje etanolom, glavnim sastojkom alkohola. Nakon što uzmete gutljaj, ove male molekule ulaze u vaš krvotok, a za samo pet minuta stignu do vašeg mozga i stvari se počinju mijenjati", objašnjeno je u videu. Etanol prolazi kroz zaštitnu barijeru mozga, slično drugim tvarima, pričvršćujući se na GABA receptore, što ih usporava, a samim time se usporavaju i procesi u mozgu.

No, nije samo to. Alkohol zapravo potiče aktivnost mozga blokiranjem glutamata, što vas opušta puno više nego inače. Zatim se otpuštaju dopamine i serotonin, hormoni koji izazivaju osjećaj ugode i daju vam osjećaj privremene opijenosti. Dakle, ako razmislite o ovom procesu s nekoliko pića koja planirate popiti tijekom nadolazećih zabava i večera, shvatit ćete zašto biste mogli biti pomalo "zamagljeni" do kraja večeri.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) upozorila je da previše alkohola može rezultirati nesrećama koje dovode do ozljeda ili smrti, uključivanjem u nasilje, gubitkom osobnih predmeta ili stvari, gubitkom samokontrole poput nezaštićenog spolnog odnosa te trovanjem alkoholom. NHS također preporučuje da, kako biste smanjili ove zdravstvene rizike, ograničite koliko pijete, pijete sporije, pijete uz hranu ili naizmjenično pijete vodu dok slavite vani.