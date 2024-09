Zlatno brdo naznačilo je kako je vinarija od koje treba očekivati još i više

Goran Matijević i njegovo Zlatno brdo imali su svoju večer u prvom zagrebačkom restoranu s Michelinovom zvjezdicom. U Noelu je organizirana ekskluzivna večera na kojoj su sparivana vina Zlatnog brda i jela poznatog Michelinovog restorana koja su pripremljena za ovu večeru. O Zlatnom brdu se već puno zna, bijeli Gold Cuvee ove vinarije berbe 2020. godine dobio je 90 bodova na prestižnom ocjenjivanju Decanter prije dvije godine, recimo, pa je bilo doista zanimljivo vidjeti kako će se ovo vino omjeriti s kompleksnim jelima kakva pripremaju u ovom zagrebačkom restoranu.

Foto: Goran Jakuš

Noel je zadržao tradicijsku notu svojih jela što znači da se često radi o interpretacijama poznatih domaćih jela, pa je tako bilo i ovaj puta. U prvom od šest slijedova ponuđeni su truffle gougere, fritulica punjena fritajom s tartufima, poljički soparnik te moderna interpretacija komiške pogače s Visa što je bio hrskavi touille od rajčice sa slanim inćunima. Riječ je bila, dakle, o okusima Istre i Dalmacije koje se sparivalo s Graševinom 2022 Zlatnog brda. Omjer vina iz Baranje na istoku Hrvatske s jelima koja dolaze s juga ostavio je jedan interesantan dvoboj između hrane vrhunskog restorana i vina koje je na Decanteru prošle godine osvojilo srebro. Naravno da je graševina Zlatnog brda i dalje svježa, voćna i ukusna pa je bilo samo do kušača što će prepoznati kod svakog od jela.

Foto: Goran Jakuš

Možda i najintrigantnije jelo večeri stiglo je u drugom slijedu. Bioje to hrskavi tartlet s kvarnerskim škampima, gdje je tartar od škampa bio obogaćen mousseom od limuna s notama bergamota. Na vrhu, marinirani rep škampa u kombinaciji s prženom cikorijom odnosno morskom šparogom u tempuri donio je dodatnu hrskavost. Namjera je bila da se kroz Noelova jela koja je osmislio njegov poznati chef Mario Mandarić napravi mini vertikala graševina Zlatnog brda. Ovdje se pokazalo kako Graševina 2021. i dalje ima snagu koja se osjeća i kod godinu ranije berbe, ali nije previše izgubila na svježini te zadržava prepoznatljive note vinograda oko Zmajevca u Baranji s kojih dolazi grožđe za ova vina. Parirala je jako dobro možda i neočekivano intenzivnom jelu. Treći slijed donio je varijaciju na temu jakobovih kapica , na dnu zdjelice bio je tartar od jakobovih kapica i celera, dok je vrhom zdjele dominirala cijela jakobova kapica uz jesetrin kavijar i beurre blanc umak. Ovdje je kao par ponuđena posljednja graševina u mini vertikali, ona iz 2018. godine koja je pokazala kako u toj sorti kada je njezino vino napravljeno kako treba ima itekako potencijala za starenje. Dokazalo se to i u ne baš laganom dvoboju s intenzivnijim jelom temeljnim na omiljenoj jakobovoj kapici.

Foto: Goran Jakuš

Selekcija Noel bread & deli ponudila je pauzu u obliku selekcije kruhova baziranih na kiselom tijestu, uz maslac aromatiziran lavandom i ružmarinom te mliječno pecivo premazano medom i posuto sezamom i makom. Onda je počeo novi slijed, jadranski romb s artičokama i punjenim smrčkom, uz pileći jus, hrskavu kožicu od piletine i pjenicu od kopra. Perjanica ponude bijelih vina Zlatnog brda, Gold Cuvee 2020. ponuđen je kao par. Vino ima četiri sastavnice, pinot sivi izborna berba, traminac izborna berba bobica, chardonnay, rajnski rizling, što znači da vino mora obilovati aromama i okusima, pa je tako doista i bilo. Gotovo bismo rekli kako dobro i kreativno pripremljeni romb gotovo da i nije imao šanse, ali to je bilo na početku da bi onda dobro posložen zalogaj ušao u ravnopravnu utrku s doista dobrom bijelom kupažom koja nije bez razloga osvojila svoje bodove na Decanteru.

Foto: Goran Jakuš

Kao drugi glavni slijed posluženo je pečeno meso jelena na drvenom ugljenu, popraćeno kremom i glaziranim bombonom od cikle. Pravilno je ovdje odabran Cabernet Sauvignon 2019. koji je dobro strukturirano vino u svakom slučaju kadro nositi se s kompleksnim zalogajem divljači te je s njime tvorilo zanimljiv zalogj gdje je on ciklom i zaokrućen. Poseban je bio desert. Svježi završetak stigao je kroz sladoled od jagode, biskvit od maslinovog ulja i pjenicu od yuzu i jogurta. No, uz njega išao je Cabernet Sauvignon kasne berbe 2015. koji je postizao da u svakom zalogaju tražimo još svježine kompleksnog deserta. Večera je završila slatkin zalogajima petit fours, koji su uključivali petit madeleine, truffle s pistacijom i lješnjakom, pâte de fruit i munchmallow s pistacijom. Zlatno brdo dobilo je sjajnu priliku da svoja nagrađivana vina prezentira u ambijentu u kojem gostuju samo vrhunske vinarije, posebno je to priznanje za baranjsku vinariju koja broji tek neke tri godine. Očito je da od Zlatnog brda imamo pravo očekivati i još više.