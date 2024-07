Ženu šokiralo otkriće u muževoj ladici: 'Ne znam može li naš brak ovo preživjeti'

Jedna je žena na društvenim mrežama podijelila svoju zabrinutost nakon što je u ladici svog supruga pronašla kutiju kondoma, iako ih, prema njezinim riječima, nisu koristili godinama. Kako prenosi Daily Star, napisala da ne želi preuranjeno donositi zaključke, no priznala je da ju je to otkriće zabrinulo jer je odnos sa suprugom i prije toga bio na 'klimavim nogama'.

'Zašto bi ih stavio u svoju ladicu kada zna da ja spremam rublje i lako ih mogu pronaći?' pitala je. 'Razgovarat ću s njim, ali moram prvo razbistriti misli. Je li moguće da postoji bezazleno objašnjenje za ovo?'

Iako je kutija izgledala neotvoreno, s rokom trajanja do kolovoza 2027., korisnici Mumsneta, portala na kojem je podijelila problem, rekli su da je s pravom sumnjičava. 'Vi ste u aseksualnoj vezi', napisala je jedna žena. 'Vaš partner je nedavno kupio kondome. Dakle, on je u seksualnoj vezi negdje drugdje. Doslovno ne postoji drugi razlog.' Druga je dodala: 'Ne izgleda bezazleno. Ako postoji razumno objašnjenje (a nisam sigurna koje bi to moglo biti!), možda je vrijeme da se pozabavite nedostatkom intimnosti i drugim problemima. Nije lijepo živjeti u takvoj vezi, ni za jedno od vas.'

Treća osoba je bila brutalno iskrena: 'Mislim da bih procijenila vrijednost kuće i općenito se pripremila za organizaciju stvari u slučaju razvoda.'

Četvrta osoba je ponudila tračak nade, sugerirajući: 'Možda imate tinejdžera kojem ih planira dati, ali vam ne želi reći jer misli da ćete se protiviti.' Osjećajući se malo pozitivnije, žena koja je započela raspravu odgovorila je: 'Imamo mladog tinejdžera. Koliko ja vidim, on nema interesa za veze. Ne mogu zamisliti da moj suprug vodi te razgovore s njim, ali mogla bih biti u krivu. Ako je to razlog, pitam se zašto ih skriva i ne kaže mi.'

Nakon što je razmotrila više savjeta svojih online prijatelja, ažurirala je svoj post i podijelila svoju tugu: 'Vrijeme je da izvadim glavu iz pijeska', priznala je. 'Nadala sam se da je ovo nevino. Razgovarat ću s njim i dati mu priliku da objasni. Ali želim se pripremiti i za moguće izgovore. To je tako tužno. Najviše boli to što sam mu posljednjih godina nekoliko puta dala priliku da ode jer se potpuno povukao i distancirao od mene. Ali, rekao je da nema nikoga drugog i da ne želi otići.'

