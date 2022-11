Žene ispričale: Ovih pet grešaka muškarci stalno rade u krevetu

Mnoge žene bi svojim partnerima rado rekle što krivo rade u krevetu, ali to ne čine jer ih ne žele povrijediti, a ponekad ih je i samo sram. No, svi su različiti, pa tako i svima pašu različite stvari u seksu, i zato je normalno da komunikacija o seksu mora postojati i morate biti spremni razgovarati o tome što vi ili on volite. Ponekad i najiskusniji muškarci rade neke tipične pogreške koje izluđuju većinu žena, a evo koje su najčešće, piše Psychology Today.

Ne slušaju što im se govori

Većina žena često se žali da ih njihov partner ne sluša, a to se nekad održava i u spavaćoj sobi. Možda je problem u muškom egu koji im govori da oni to već znaju ili da to znaju bolje nego ona. Možda u tome da mu nije dovoljno stalo ili pak je previše sramežljiv da vas pita je li to što radi dobro. U svakom slučaju, to se nikako ne odražava dobro na intimne odnose.

Ne paze na higijenu

Iako nikada nije bilo toliko muških higijenskih proizvoda za nabaviti, neki muškarci i dalje nisu baš sjajni po tom pitanju. Tim muškarcima to baš i nije najbitnija stvar na svijetu i nisu niti svjesni da većina žena želi da im je muškarac stalno čist i mirisan. Problem zna biti i prevelika količina dlaka na preponama, leđima i prsima.

Ne trudi se oko predigre

Predigra je nešto na što mnogi muškarci još uvijek zaboravljaju ili ju ignoriraju, a velika većina njih zaista ne zna koliko je dobra predigra važna za ženu. Iako ne svima, većini žena potrebno je neko vrijeme i trud da se 'zagriju', a to povećava i šanse za postizanje orgazma.

Ne žele pokazati da im je dobro

Muškarci često kažu da im nije drago kada se žene za vrijeme seksa uopće ne glasaju, a ni žene to ne vole kod muškaraca. No, tu se ne radi samo o uzdisanju i stenjanju, žene obožavaju šaptanje seksi i prljavih stvari u uho.

Ne stimulira ono što treba

Mnogi muškarci krivo misle da će stimuliranjem vagine postići isti osjećaj koji oni dobiju stimuliranjem penisa. Naime, osjet u penisu temelji se na dodiru, dok u vagini osjećaj nastaje rastezanjem i pritiskom. Za žene, klitoris je taj koji je paralelan s osjetilom penisa, osim što je njezina anatomija delikatnija i osjetljivija. Klitoris, a ne vagina, središte je ženinog seksualnog svemira.

