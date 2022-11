Ima 30 godina i 20-godišnju kćer: ‘Ljudi misle da je to čudno, ali ona je moja najbolja prijateljica’

Krystle (30) ima pokćerku koja ima 20 godina i naziva ju 'kćerkom kakvu je oduvijek sanjala', no mnogi misle da je njihov odnos čudan. Jedna za drugu tvrde da su najbolje prijateljice, a gotovo nikada se ne obaziraju na ružne komentare, piše The Sun.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

Naime, Krystle je 20 godina mlađa od svog supruga, a zaljubili su se kada je radila kao dadilja njegovoj djeci. Na svom Tik Tok profilu redovito dijeli videe cijele svoje obitelji. U svojim videima često objašnjava svoju situaciju, pa je tako u jednom ispričala kako njezin suprug u početku nije htio niti ozbiljnu vezu, a sada će uskoro proslaviti petu godišnjicu braka. Nažalost, često dobiva i ružne komentare zbog njihove razlike u godinama.

- Ljudi mi često pišu da sam se udala za njega jer je bogat i da to neće funkcionirati, ali to nije tako i mi smo zaista sretni. Čak su i njegova djeca presretna, tako da ne vidim zašto ljudi to uopće komentiraju - rekla je Krystle.

Njezin suprug ima dvije kćerke i jednog sina iz prijašnjeg braka, a ona ima jednog sina kojeg je rodila s 19 godina. Iako se slaže sa svakim od njegove djece, najbolju povezanost ipak ima s njegovom 20-godišnjom kćerkom, s kojom je 'kliknula' čim su se upoznale.

- Mnogi nam kažu da smo kao sestre i to nam je super. Radimo sve zajedno i zabavljamo se. Obožavam se družiti s njom - objasnila je.

Ispod jednog od njezinih videa mnogi korisnici su odlučili ostaviti komentare podrške, no bilo je i onih koji su smatrali da je to jednostavno čudno.

- Djeci je to možda u redu za sada, ali samo čekaj još nekoliko godina - napisao je jedan korisnik.

"I dalje mi to baš i nije u redu", komentirao je drugi, a treći je dodao: "Zanemarite te negativnosti. Ljudi nemaju ništa pametnije za raditi nego širiti mržnju."

Otac troje djece i inženjer robotike obožava nositi štikle i suknje: 'Ne vidim ništa čudno u tome'