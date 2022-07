Žena u ormarićima drži dvije godine staru 'brzu hranu': "Toliko je prerađena da se ni ne može pokvariti!"

Da bi ma upečatljiv način prikazala opasnosti konzumiranja jako perađene hrane, TikTok korisnica po imenu Elif napravila je zanimljivi eksperiment s hranom iz fast fooda. Prije čak dvije godine je pohranila neke prehrambene artikle, a sada je provjerila kako 'se drže'. Kako piše Mirror, u ormarićima tako ima hamburgere iz Mc'Donaldsa, krumpiriće, hot dogove i pizze, kao i slatkiše sa šećerom i krafne s prelijevima.

U videu je objašnjeno da ovu vrstu hrane 80% ljudi konzumira često, što je u redu kad se jede umjereno, no prejedanje s tim namirnicama može dovesti do zdravstvenih problema. Video je prikupio 5,6 milijuna pregleda koji i dalje svakim danom rastu, a prikazuje ormariće prepune hrane koja 'ne može propasti'.

Namirnice u ormarićima ondje su navodno pohranjene godinu do dvije, no čine se savršeno očuvane i izgledaju kao da nitko ne bi primijetio ništa čudno kada bi im to poslužili u obližnjem restoranu brze hrane.

- Iako je istina da možete jesti sve i svašta u umjerenim količinama, 80% nečije prehrane ne bi trebala činiti ova hrana. Naravno, nijedna hrana nije zabranjena, moja mama jednostavno želi potaknuti ljude da donose bolje odluke o hrani i žive sretnijim i zdravijim načinom života - rekla je u videu kojeg je objavila nakon prvoga.

Mnogi korisnici su se iznenadili time kako je hrana nakon toliko vremena i dalje očuvana.

- Ne mogu vjerovati da pecivo za hamburger nije upljesnivilo. Koliko kemikalija ima u toj stvari? - napisao je jedan korisnik.

