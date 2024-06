Žena ne zna što da radi: 'Trudna sam, ali je moj tajni ljubavnik otac, a ne moj dečko'

Jedna žena požalila se kolumnistici The Sun-a, Deidre, kako je napokon zatrudnjela, ali da je njezin tajni ljubavnik otac djeteta, a ne njezin dečko. Naime, uzbuđena je jer je mislila da neće moći imati djecu, ali je u isto vrijeme i prestravljena.

"Imam 29 godina i bila sam u vezi s 23-godišnjim muškarcem kojeg sam upoznala preko nogometnog kluba - on je u muškoj ekipi, a ja sam u ženskoj. Redovito se viđamo u klupskom baru nakon utakmica. On tako dobro izgleda, ima fantastično tijelo. Uvijek je flertao sa mnom, ali ja sam ignorirala njegove napore sve do prije devet mjeseci kada sam pristala da me otprati kući. Te večeri smo se samo malo poljubili, ali ubrzo nakon toga počeli smo se sastajati i počela sam uživati ​​u najboljem seksu koji sam ikad imala, kada sam išla u njegov stan", napisala je.

Dodala je da je problem što živi sa svojim dečkom i zajedno su četiri godine, ali on stalno radi. Nisu imali seks mjesecima, a prije nekoliko mjeseci joj je prijetio da će ju ostaviti jer će se sigurno "previše opustiti". "Zna biti jako gadan i vikati na mene. Ljuti se ako ljudi kažu da sam lijepa i da je sretan što me ima. Tijekom prošle godine osjetila sam sve veću distancu između nas i on je počeo lagati o tome kome šalje poruke. Vidjela sam ga kako kontaktira druge žene i daje im komplimente preko društvenih mreža", kaže ona.

Objasnila je da je zbog njegovog ponašanja već nekoliko puta pokušala završiti s njim, ali kad god dođe u tu fazu, on se vrati svom šarmu i jako se trudi da mu oprostim. Kaže i da je znao da ona želi djecu i rekao joj je i da on također to želi, ali joj je krajem prošle godine ipak priopćio da se predomislio. "Tada sam se počela viđati s tim dečkom iz kluba. On misli da je moja veza s dečkom gotova, a osim toga, jako je uzbuđen radi bebe i jako ju želi. Ovo bi mogla biti moja jedina prilika da budem mama, ali kako to može funkcionirati s 23-godišnjakom? Osjećam se zgroženo i posramljeno. Nisam ovako zamišljala da ću postati majka", završila je objavu, pitajući Deidre za savjet.

Ona joj je odgovorila da shvaća da želi biti majka, ali da treba razmisliti je li spremna postati samohrana majka. "Vaša afera s vašim ljubavnikom je nova, ali je dobar znak da je i on uzbuđen zbog bebe. Čak i ako ne možete uspostaviti vezu, on bi i dalje mogao pomagati uzdržavati svoje dijete i mogao bi biti uključen u život djeteta. Što god odlučili o trudnoći, morate napustiti vašu trenutnu, nasilnu vezu. Vaš dečko ne zadovoljava nijednu vašu potrebu", savjetovala joj je Deidre.

