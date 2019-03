`Žena mi namještala prijateljicu za seks: Hoću da nešto naučiš od nje...`

"Imam 40 godina, a moja žena 37 godina. Ona ima prijateljicu koja je godinu dana starija od nje i prava je zavodnica. U braku je, no ona i njen 53 - godišnji suprug imaju otvorenu vezu. "

Muškarac je ostao iznenađen situacijom koja mu se dogodila nedavno. Naime, njegova supruga otišla je na odmor s majkom, a on na poslu nije mogao dobiti slobodno da im se pridruži. No, spomenuta prijateljica i njen suprug pozvali su ga na večeru i noćenje kod jnih, kako bi na miru mogao malo i popiti. Kada je došao, 53 - godišnjeg muškarca nije bilo, bila je to večera samo njega i zavodljive prijateljice koja ga je dočekala u zavodljivoj odjeći. Ispričao je terapeutkinji Deidre na portalu The sun, koju je zamolio za savjet.

Tijekom večeri, zavodljiva prijateljica nije skrivala svoje namjere prema njemu, no muškarac nije podlegao iskušenju, čak niti kada ga je atraktivna žena počela dirati po genitalijama. Otišao je u gostinjsku sobu na spavanje, no ujutro mu se u krevet ušuljala žena koja se ispričala za sinoćnje ponašanje, no pritom i nastavila gdje je stala sinoć.

Muškarac se ovaj put prepustio i imao je seksualni odnos s njom. Zbog toga je osjetio strašnu grižnju savjeti, čak je u jednom trenutku ustao i rekao kako je to bila loša ideja koju ne bi trebali nastaviti, no ona mu je odgovorila kako se ne bi trebao brinuti jer je sve ovo ideja njegove supruge koja je, nezadovoljna njihovim seksualnim životom, htjela da ga zavodljiva prijateljica nauči nešto novo kako bi njihov seks postao bolji i kako bi, po njenim riječima, konačno prvi put i ona u njemu mogla uživati.

Muškarac je opisao kako je njegovo samopouzdanje u potpunosti uništeno te da je ostao itekako iznenađen ženinim postupkom. Razmišlja kako će zatražiti razvod od supruge čim se vrati s putovanja, a Deidre je zamolio za mišljenje.

Odgovorila jer kako ne bi trebao odmah i tako naglo otpisati brak i tu vezu za koju je dosada mislio da je sretna i uspješna. Potrebno je razgovarati sa suprugom i provjeriti zbog čega postoji nezadovoljstvo. Možda je i zavodnica lagala da je to "želja njegove supruge", a čak i ako i nije, njegova je bila voljla da se uspusti u seks s njom. "Nitko vas nije na to prisilio", pojasnila je Deidre koja smatra kako bi par trebao otvoreno porazgovarati o problemima i nezadovoljstvu koje osjećaju kada je riječ o seksu.