'Žena me nakon 40 godina braka ostavlja zbog nekog kog je upoznala online: Što ću sada?'

Nakon što smo pune 43 godine proveli zajedno, supruga me napustila zbog muškarca kojeg je upoznala preko interneta. To me slomilo, pogotovo jer je ona jedina žena s kojom sam ikada bio; oboje imamo 60 godina, a poznali smo se još u školi..., napisao je anonimni muškarac psihoterapeutkinji i The Sun kolumnistici.

Rekla mu je, kaže, da se s njim viđa već godinu dana, da se zaljubila i želi razvod.

- Dok sam ja razmišljao o odlasku u mirovinu i veselio se zajedničkoj sretnoj starosti, ona je online razgovarala s drugim muškarcima i s njima dogovarala upoznavanje - požalio se, a to je, kaže, napravila nekoliko puta.

Nekad bi, ispričao je, skupa sjedili i gledali TV, a ona bi preko mobitela koketirala s drugima dok je on mislio da čavrlja sa svojim prijateljicama, a onda je priznala da se s jednim tipom viđa već godinu dana. Zbog toga mu je nezamislivo da mora prolaziti kroz razvod i sve što je u životu stekao s njom podijeliti na pola; iako ga je varala.

- Više ju uopće ne poznajem, a naše dvije kćeri, obje u ranim 20-ima, također su u šoku i ne znaju što bi o mami mislile - rekao je.

- Razumijem da se vrtite u mjestu, svatko bi u vašoj situaciji. Ipak, ljudi se ponekad mijenjaju, a možda je vaša žena i prije u braku bila nesretna ali je skrivala svoje osjećaje... - napisala je Deidre i savjetovala mu da pokuša ne razmišljati 'na duge staze'.

- Usredotočite se na to da ovo preživite, dan po dan... - savjetovala mu je.

Iako mu je supruga, dodaje, priznala preljub, ljude se na sudu ne kažnjava za njihove afere i ako među njima dođe do razvoda, to priznanje nikom neće mnogo značiti i sve će se dijeliti na pola.

