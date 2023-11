Žena koja se udala za platnenu lutku, sada organizirala zabavu otkrivanja spola za njihovo drugo 'dijete'

Brazilka koja se udala za lutku, s njim dobila 'sina lutku' i 'trudna' je s drugim 'djetetom', organizirala je zabavu za 40 osoba za otkrivanje spola. Meirivone Rocha Moraes i njen 'mu'" Marcelo - krpena lutka koju je napravila Moraesina majka - objavila je u nedjelju u videu na TikToku da će njihovo drugo dijete biti djevojčica, prenosi New York Post.

Moraes je rekla da će se njihova kćer roditi u prosincu i otkrila da će se zvati Marcela. Nekonvencionalni par već ima sina Marcelinha. Video prikazuje Meirivone, Marcela i Marcelinha odjevene u ružičasto i plavo s ružičastim i plavim ukrasima, a Meirivone drži prskalicu iz koje izbija ružičasti dim. Ona gleda i skače od sreće, a kamera se pomiče prema otprilike 40 članova obitelji i prijatelja koji joj plješću.

'Htjela sam da bude dječak jer sam čula da je imati djevojčicu jako skupo i zahtjeva puno više posla', rekla je Meirivone, 'Ali, ja i njezin tata ćemo bebu i dalje rado dočekati i voljeti. Marcelo je jako, jako sretan jer je želio djevojčicu. On već ima Marcelinha, našeg dina, pa ga je sada jedna curica jako razveselila'.

Videozapis je izazvao šok mnogim korisnicima, među kojima je netko komentirao: 'Čeljust mi je pala', drugi je rekao: 'Tako sam zbunjen', a treći se pitao: 'Kako se to dogodilo?'. Snimila je i video na početku zabave u kojem je od gostiju tražila da pogađaju spol. U isječku se vidi djetetov otac koji odgovara šutnjom.

Ranije ovog mjeseca Meirivone je podijelila fotografije na kojima je na ultrazvuku djevojčice. Ova 37-godišnjakinja također je organizirala vjenčanje za 250 ljudi kada se vjenčala s Marcelom, a dvojac je dobio Marcelinha 21. svibnja 2022. Meirivonina majka napravila je krpenu lutku nakon što se kći požalila da je još uvijek sama i da nema partnera za ples. Meirivone je ranije rekla da se odmah zaljubila u Marcela kada ih je njezina mama prvi put upoznala.

Objavila je niz izmišljenih kontroverzi - uključujući tvrdnju da ju je Marcelo dvaput prevario što ju je natjeralo da mu ukloni penis s dildom. Također je u veljači tvrdila da su Marcelinha uzeli kao taoca ljudi koji su tražili otprilike 200 dolara otkupnine za njegov povratak. Ranije je rekla da je ljuti kada joj ljudi govore da njezina obitelj nije stvarna: 'Stvarno me uzrujava kada ljudi kažu da je ovo lažno. To me tako ljuti. Ja sam karakterna žena. Otac i majka naučili su me da budem poštena, dobra i da nikoga ne iskorištavam'.

