Želite izgubiti kilograme? Pomoći će vam ove namirnice koje smanjuju apetit!

Jedno istraživanje pokazalo je da hrana začinjena čilijem smanjuje želju za hranom. Otkrivamo vam koje još namirnice na prirodan način smanjuju apetit, piše CNN.

Jabuke: Svako voće i povrće bogato vodom i vlaknima zasitit će vas, no znanstvenici naglašavaju da su jabuke ipak najbolji izbor za one koji paze na težinu. Naime, kad ih probavite, jabuke proizvode hormon GLP-1 koji šalje signale mozgu da ste siti. Jedno američko istraživanje pokazalo je da ljudi koji pojedu jabuku prije glavnog jela unesu i do 15 posto manje hrane u organizam. Pojedite jednu jabuku srednje veličine bar 15 minuta prije glavnog jela.

Crvena paprika: Zanimljivo i spasonosno istraživanje za sve koji žele izgledati dobro u bikiniju otkriva da je samo pola žličice crvene paprike posipane po jelu dovoljno da vam suzbije apetit. Znanstvenici su, naime, otkrili sastojak iz crvene paprike, capsaicin, koji joj daje ljutinu, a odličan je za reduciranje gladi. Isti efekt ne postiže se konzumirate li samo taj određeni sastojak, već morate jesti baš crvenu papriku, kažu rezultati istraživanja sa Sveučilišta Purde u Indiani.

Morske alge: Počnite dan shakeom od morskih alga i lakše ćete gubiti kilograme. Nizozemski znanstvenici otkrili su da dijetalna vlakna iz algi za čak 30 posto smanjuju glad. I iz Američke dijetetske udruge kažu da alge konzumirane između obroka mogu znatno smanjiti osjećaj gladi. Naime, zanimljivo je da se, dok dođe do želuca, tekućina puna algi pretvara u gel koji potiče osjećaj sitosti.

Zeleni čaj: Zeleni čaj pun je katehina, tvari koja potiče brže izgaranje kalorija, objavljeno je u American Journal of Clinical Nutrition. Naime, samo tri šalice zelenog čaja na dan pomoći će vašem tijelu da izgara kalorije za čak 40 posto brže.

Jaja: vrijedna namirnica puna proteina daje osjećaj sitosti. Nova istraživanja pokazala su da oni koji jedu omlet od dva jaja za doručak pojedu manje kalorija kasnije - posebno u sljedećih 36 sati.

Limun: Limun sadrži pektin, a on usporava probavu i čisti tijelo od masnih naslaga. Osim toga, limunska kiselina i pektin usporavaju apsorpciju šećera nakon obroka pa se izbjegava nagli skok šećera ili njegov nagli pad u krvi. Vitamin C indirektno sudjeluje u bržem sagorijevanju sala.

Voda: Prije obroka popijte čašu vode - osjećat ćete se punije. To je potkrijepilo i jedno istraživanje iz 2010. godine provedeno na 48 odraslih osoba podijeljenih u dvije grupe. Prva grupa je tik prije obroka trebala popiti dvije čaše vode, dok druga nije konzumirala tekućinu prije jela. Nakon 12 tjedana otkriveno je da su osobe iz prve grupe izgubile u prosjeku dva kilograma više nego osobe iz grupe koja nije pila vodu.

