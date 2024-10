Zašto neke mame nikad nisu bolesne? Znanstvenici otkrili tajnu njihove 'supermoći'

Ponekad se čini kako majke imaju super moći, što se, među ostalim, očituje i u činjenici da se većina njih rijetko razbolijeva. Zacijelo ste i sami primijetili kako neke mame uspijevaju ostati na nogama i izbjeći razne viroze i prehlade, čak i kada su svi oko njih bolesni. Osim s mamama, to je čest slučaj i s medicinskim sestrama, liječnicima i učiteljima koji su, čini se, otporniji na mnoge bolesti od drugih, piše portal Moms.

Znanstvenik Sheldon Cohen i njegovi kolege s Carnegie Mellon Sveučilišta u Pittsburghu proveli su istraživanje u sklopu kojega su svojim ispitanicima u nos doslovno stavili virus gripe ili rinovirus koji izazova običnu prehladu. Polovica ispitanika bili su roditelji, a druga polovica nije imala djecu. Istraživanje je pokazalo da su roditelji imali 48 posto manju vjerojatnost da razviju infekciju nego osobe bez djece.

Znanstvenici se slažu kako su majke među najzdravijim osobama na planetu, a za to postoji i logično objašnjenje. One su, kažu znanstvenici, kao i većina drugih ljudi, stalno izložene preko 200 vrsta bakterija i virusa prehlade. Međutim, uz to, majke su posebno izložene i svim mikrobima koje njihova djeca donose kući. Ne treba proći puno vremena da imunološki sustav majke prepozna većinu virusa s kojima se susreće te se nauči nositi s njima.

Dr. William Schaffner, profesor medicine na odjelu za zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Vanderbilt, objašnjava kako se tijelo s vremenom nauči obraniti od raznih mikroorganizama. Kad imunološki sustav prepozna određeni virus, može početi borbu i prije nego što majka uopće shvati da bi mogla biti bolesna.

Stvaranje imuniteta moglo bi objasniti zašto majke rijetko obolijevaju, dok ostatak obitelji pokupi svaku bolest. No, moguće je i da majke imaju zdravije odnose, što ih štiti od bolesti. Ljudi koji imaju pozitivne društvene odnose mentalno su zdraviji i rjeđe obolijevaju od prehlade, kaže dr. Jon Temte, liječnik obiteljske medicine na Sveučilištu Wisconsin Health.

No, traženje točnog znanstvenog objašnjenja za to zašto neki ljudi rjeđe obolijevaju od drugih još uvijek nije završeno jer je imunološki sustav vrlo individualan i složen, gotovo poput otisaka prstiju. Profesor imunologije na Sveučilištu Manchester, Daniel Davis, objašnjava da neki ljudi naslijede genetske setove koji su posebno dobri u borbi protiv određenog virusa. To ne znači da netko ima bolji ili lošiji imunitet, već samo da određena osoba bolje podnosi određeni virus gripe.

A puno toga o borbi protiv virusa i bakterija imali smo priliku naučiti tijekom nedavne pandemije koronavirusa. Nekih pravila koja smo tada usvojili, kažu liječnici, trebali bismo se i dalje pridržavati. Neki od osnovnih savjeta podrazumijevaju pranje ruku prije jela ili dodirivanja očiju, nosa ili usta, kao i nakon kontakta s osobom koja kiše, kašlje ili puše nos. K tome, valja izbjegavati dijeljenje ručnika, ruževa, igračaka, hrane, pribora za jelo i drugih predmeta koji bi mogli biti kontaminirani.

