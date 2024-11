Zamijenili su ih pri rođenju, a one su to saznale nakon 60 godina: 'Nemam kontakta s biološkom majkom...'

Obje žene, koje danas imaju 59 godina, udružile su snage s Karen Rafteseth Dokken, jednom od majki koja je kući odnijela krivu bebu, kako bi tužile državu zbog ove zamjene, izvještava Associated Press, a prenosi nypost.com. Dokken je rodila djevojčicu 14. veljače 1965. u privatnoj ustanovi u središnjoj Norveškoj, nazvanoj Bolnica Eggesboenes, gdje su novorođenčad boravila zajedno, dok su majke odmarale u odvojenim sobama. Tjedan dana kasnije, vratila se kući s bebom imena Mona, nazvanom po njezinoj majci, vjerujući da je to njezino dijete.

Dokken se činilo neobičnim što je djevojčica imala crne kovrče, no mislila je da je to naslijedila od muževe tamnokose majke. Tek nakon prelaska u novo tisućljeće shvatila je da Mona nije njezina biološka kći i da je njezina prava kći, Linda Karin Risvik Gotaas, koja odrasta u drugoj obitelji. Dokken bi saznala ranije, ali su norveške zdravstvene vlasti, koje su otkrile ovu zamjenu 1985. dok su djevojčice bile tinejdžerke, zataškale cijeli slučaj, izvijestio je AP. "Nikad mi nije palo na pamet da Mona nije moja kći," rekla je uplakana Dokken, danas 78-godišnjakinja, tijekom svjedočenja na Okružnom sudu u Oslu. Situacija je bila posebno teška za Monu, koja nije otkrila da Dokken nije njezina biološka majka sve do 2021. godine, nakon što je sa 57 godina napravila DNK test.

U nedavnom slučaju, sve su žene tvrdile da su norveške vlasti povrijedile njihova prava i oslabile njihovo pravo na obiteljski život, zbog čega im duguju ispriku i odštetu. Kristine Aarre Haanes, odvjetnica koja zastupa Monu, izjavila je da je država "povrijedila njezino pravo na vlastiti identitet svih ovih godina," te dodala da su "tajili cijeli slučaj." "Njezin biološki otac je preminuo," dodala je odvjetnica. "Nema kontakt s biološkom majkom." Zanimljivo, žena koja je odgajala Dokkeninu biološku kćer saznala je istinu još 1981. godine, ali nije pokrenula postupak za utvrđivanje majčinstva. U međuvremenu, norveške vlasti brane se tvrdeći da je zamjena iz 1965. godine nastala u privatnoj ustanovi u razdoblju kada nisu imali ovlasti obavijestiti druge obitelji o nesretnom događaju. Još uvijek nije jasno zašto je došlo do zamjene; međutim, izvještaji sugeriraju da je to bila jedna od nekoliko zamjena beba koje su se dogodile u bolnici Eggesboenes tijekom 1950-ih i 1960-ih.

Pogledajte predivnu reakciju psa na dolazak novorođene bebe: 'Tako je privržena, nježna...'