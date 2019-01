"Zaljubljujem se u prijatelja nakon fantastičnog seksa... Problem je što već imam dečka!"

Draga Deidre, seks s prijateljem jednostavno je fantastičan i mislim da se pomalo zaljubljujem u njega. Ipak, postoji problem - ja sam već u vezi! Prvi put kad sam upoznala tog prijatelja, odmah sam osjetila povezanost među nama. To se dogodilo prije dvije godine kad smo zajedno radili na jednom projektu u Londonu. Sprijateljili smo se, a slobodno vrijeme smo provodili dopisujući se. Među nama je oduvijek postojala kemija. Jedne večeri, morali smo ostati duže na poslu i nakon tog me pozvao na piće.

U početku nisam bila sigurna, no onda sam pristala jer sam mislila da ne može nastati nikakva "šteta". Smijali smo se i dugo, dugo pričali te otkrili da imamo puno toga zajedničkoga. Predložio mi je da svratim u njegovu hotelsku sobu - znam da sam trebala odbiti, no ipak sam otišla. Čim smo zakoračili u sobu, odmah me zagrlio i počeli smo se strastveno ljubiti. Ljubljenje se pretvorilo u fantastičan seks, mogu slobodno reći da je to bio najbolji seks u mom životu!

Od tad smo se vidjeli nekoliko puta - uvijek je sve krenulo prijateljski, a završilo seksom. Moj dečko ne sumnja baš ništa - živimo zajedno, a on je uvjeren da su moji kasni dolasci doma povezani s poslom. Imam 27 godina, moj dečko 36, a prijatelj 29 godina. Moram priznati, seks s dečkom se baš prorijedio, samo se ljubimo i mazimo. U vezi smo tri godine - nije idealna, ali mislila sam da smo sretni. Ipak, čini se da sam u krivu jer, svaki put kad vidim kolegu uživo, osjećaji su sve jači i jači.

Deidre je odgovorila: Čini se kako još uvijek nitko nije povrijeđen, no, nemojte s ovim nastaviti. Ok, sigurno je da se sviđate vašem kolegi, odnosno prijatelju, no znate li što on zapravo želi od vas? Želi li uopće nešto više? Ako i da, neće vas toliko poštivati kad budete u vezi jer ste sadašnjeg dečka varali s njim... Recite mu da vaš odnos mora prestati, barem dok ne razriješite probleme u trenutačnoj vezi. Ako mu je stvarno stalo i ako je razuman, dat će vam prostora.

Što se tiče dečka, napomenite mu da vam je veza pomalo rizična i da biste trebali poraditi kako biste bili sretniji i kako bi seks bio bolji. Pitajte ga zašto nema romantike te mu recite da vas muči što je zajednički seksualan život tako loš.

