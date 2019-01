Ona nema problema s F-16: Atraktivna pilotkinja i misica osvaja Instagram seksi fotkama

Ana Paula Cespedes ima 21 godinu, dolazi iz Paragvaja, a na Instagramu je prikupila gotovo 50 tisuća obožavatelja u jako kratkom roku, zahvaljujući seksepilnim fotografijama u kupaćem kostimu, ali i onima s radnog mjesta - Ana je pilotkinja pa oduševljava objavama iz pilotske kabine, ali i s atraktivnih odredišta koje posjećuje.

Ovim poslom bavi se već godinu dana, a slobodno vrijeme provodi na plaži. Leti kao kopilotkinja u zrakoplovu King Air F90 zajedno s ocem te kao pilotkinja u Cessni 152. Prije dvije godine odlučila je krenuti očevim stopama i postati pilotkinja:

- Od malih nogu gledala sam oca koji je pilot. Jako ga cijenim i bio mi je veliki san postati pilotkinja pa sam samo čekala doći u godine kad će to biti moguće. Cool stvar kod ovog posla je ta što me doveo do toliko mjesta, a znalo se dogoditi da u jednom danu budem i u nekoliko super gradova.

Opisala je letenje kao najbolji način za sanjanje sa širom otvorenim očima. Na taj način sve brige ostavi na zemlji i rasčisti um.

Ana kaže:

- Na svojim fotografijama pokušavam pokazati najbolje od svakog leta. Objavljujem fotke svakodnevnih avantura koje prolazim, ali i malen dio privatnog života, a jako sam zahvalna za sve. Ono što najviše volim kod svog posla je to što vidim toliko novih mjesta, upoznajem nove ljude, a to je ono što me ispunjava užitkom.

Prema pisanju Daily Maila, Ana se nekoliko puta natjecala i na izborima ljepote, a bila je model i za kupaće kostime. Na Instagramu se pohvalila da je prošle godine bila Miss Supranational Paragvaja.

Podijelila je i nekoliko savjeta za sve one koji se žele baviti avijacijom.

- Putujem s različitim ljudima, a najčešće su to razne osobe iz poslovnog svijeta. Sve je moguće i stvarno ne postoji ništa što ne možete postići. Uvijek trebate vjerovati u sebe jer je svako od nas poseban i to nas čini prekrasnim ljudskim bićima.

Dodala je da joj ljudi uvijek govore kako vole njezine fotografije jer su jako jedinstvene i ležerne.

- Govori mi da sam "stvarna" i da im se to jako sviđa jer im pokazujem istinu o jednostavnim i prekrasnim stvarima u životu, rekla je Ana.

>> Pogledajte video o prvim ženama u Kravat pukovniji