Zaboravite ih: Ovo je pet mitova o spolnim bolestima koji ne mogu biti dalje od istine

Nitko to ne želi čuti, ali istina je: spolno prenosive infekcije su nevjerojatno česte, a čak i oni najoprezniji mogu ih dobiti. Kulturološki gledano, pokušavamo se češće razgovarati o stvarnosti spolnih bolesti, ali još uvijek postoji mnogo zabluda. Ako ste čuli ponavljanje jednog od ovih mitova, jednom zauvijek izjavljujemo: to nije istina.

Da ju imaš, znao bi: Polovica ljudske populacije u nekom trenutku svog života dobije spolnu bolest, a mnogi od njih to ne znaju. "One mogu proći ispod radara mjesecima ili čak godinama i ne pokazuju nikakve vidljive simptome", kaže Samuel Malloy, M.D., suosnivač i medicinski direktor DrFelixa. Klamidija je spolno prenosiva bolest koja će se najvjerojatnije pojaviti bez simptoma, ali ako se ne liječi može dovesti do neplodnosti, kronične boli u zdjelici ili komplikacija u trudnoći, kaže Kelly Culwell, dr. med., ginekolog i glavni medicinski službenik neprofitne organizacije za žensko zdravlje WomanCare Global. Također možete prenijeti spolno prenosive bolesti bez simptoma, pa se testirajte ako postoji sumnja bez obzira primijetite li nešto ili ne.

Morate imati spolni odnos da biste dobili spolnu bolest: Neke spolno prenosive bolesti, poput herpesa i HPV-a, mogu se širiti samo kontaktom koža na kožu, kaže dr. Culwell. Dakle, zapravo možete dobiti herpes samo od poljupca, odnosno, možete dobiti bilo koje stanje kroz kontakt s oštećenom kožom ili bilo kojim kontaktom genitalije o genitalije.

Što ste čišći, manja je vjerojatnost da ćete se zaraziti: Metode prevencije spolnih bolesti poput pranja zubi nakon oralnog seksa i ispiranja nakon vaginalnog seksa ne djeluju, kaže dr. Malloy. Zapravo, pretjerano čišćenje može poremetiti vašu ravnotežu bakterija i oslabiti vaš imunološki sustav.

Spolnu bolest možete dobiti samo od neke druge osobe: Od seksualne igračke zapravo možete dobiti spolnu bolest, kaže dr. Malloy, pogotovo ako ste je koristili s partnerom. Korištenje prljavih seksualnih igračaka također može dovesti do iritacije kože i drugih infekcija, stoga ih svakako očistite nakon svake uporabe.

Položaj vašeg herpesa govori o kojoj je vrsti herpesa riječ: Unatoč onome što mnogi liječnici još uvijek govore, varijante herpesa HSV-1 i HSV-2 mogu biti ili oralne ili genitalne, kaže istraživačica seksualnog zdravlja Nicole Prause, Ph.D. "Kada je oralni seks bio rjeđi, vjerojatnije je bilo da će HSV-1 biti oralni, a HSV-2 genitalni. Još uvijek je vjerojatnije da će biti tip 1 ako vam je na ustima i tip 2 ako je na vašim genitalijama, ali te su vjerojatnosti svake godine sve jednakije", objašnjava. Drugim riječima, bez testa ne možete znati o kojoj se vrsti radi.

