'Mi smo zagorski Rim, svi putevi vode u naš grad, a imamo cug i aerodrom'

Zagorje zelene, a kamo god se okreneš, s kakvog proplanka iskoči – dvorac. Kraj dvorca Gjalski prvi susjed je Krešimir Končevski, frontmen Zadruge, najpoznatiji zagorski panker i roker čije su pjesme “Plahnem te z bičem”, “Dok bil sam mlad”, “Ja živim u malome selu”... zagorski evergreeni.

Nije cuganje nego željeznica

– Mi smo u Zaboku kak’ zagorski Rim! Kud god kreneš, moraš kroz Zabok. Grad smo zagorskog cuga, a tu ne mislim samo na cuganje, već i na – željeznicu. Iz Zagorja možeš do Zagreba, Varaždina, Krapine, Stubice, pa ak’ hoćeš vlakom, i do – Londona. Znamo da je Tito išao upravo u školu na vlak tu u Velikom Trgovišću, vlakom je putovao u metropolu i prvi hrvatski predsjednik – kaže Končevski pa nastavlja:

– Mi se u Zagorju držimo skupa, nema nekog strogog centra, već smo svi poput rastepenog grada, i oni iz Stubice, Kumrovca, Zlatara, Krapine, Oroslavja... I naš Zabok živi s okolicom i susjedima, jedna smo od rijetkih regija koja je zaista kompaktna, od običaja, jezika, specifični smo...

Jesu li i dečki iz Zadruge iz Zaboka?

– Jasno, Niđo je iz centra grada, Krumpa živi kraj crkve, ja sam kraj dvorca, a bubnjar Ico je iz zagrebačke Kačićeve, njega smo “prisvojili”. Zgodno je i da je Tihomir Ladišić, novinar poznat po kultnoj “Slikom na sliku”, nekoliko godina s nama svirao ritam-gitaru. I on je naš, i iz Zaboka. Po političarima smo poznati još od Tita i Tuđmana, današnji je šef oporbe Siniša Hajdaš Dončić iz Huma Zabočkog, trener Dinama Krznar je susjed, a naš je Dado Turković čak 14 puta bio prvak u jet-skiju, viceprvak svijeta! Motokros nam je strast, europski prvak je Nenad Šipek... Puni samo života, u koju god sferu krenemo, uspijemo! Hoćete autoritet za tipografiju? Eto, susjed Nikola Đurek. Čega se primimo, u tome i uspijemo – kaže roker Kreš.

U Zaboku ga svatko prepoznaje već po – glasu.

– Čul’ sam ti glas pa se došel javit – prilazi susjed i pozdravlja tu u centru.

– Mnoge u gradu znam po imenu, župnika Marjana, veterinara Sašu, pekara Mufu, mehaničara Žigu...

Što turist može vidjeti u Zaboku?

– Prvo, tu se može itekako dobro – čuti. Grad smo rocka, u jednom je trenutku bilo više od 25 rock-bendova u Zaboku, koji ima devet tisuća stanovnika, pa to nema ni Liverpool! Festival demo bendova HGF pokrenuli smo davno, eto i mi sviramo već 35 godina, a na tom su se festivalu afirmirali Vatra, Kawasaki 3p, Stampedo... A za vidjeti imate itekako puno. U Zagorju turist nije osuđen samo na muvanje po centru, ljudi se mogu prošetati po bregima, pogotovo je to idealno sad na proljeće. Mnogo je ljudi koji rade u vinogradu pa će ih ponuditi vinom u klijeti, lijepo se popeti i do Planinarske kuće Picelj. A Zagorje je ionako ime dobilo jer je – za gorama. Iza gora – Medvednice, Ivanščice i Strahinjčice. Idila je i u seoskom turizmu Zaboky selo, niz je ribnjaka, mnogo ribičkih društava, a imamo čak i tri nogometna kluba, ali i sjajne košarkaše koji igraju prvu ligu – govori najpoznatiji zagorski punker.

Tri užitka i Gjalski

Turiste mami i slastičarnica Tri užitka, koja po specijalnim receptima radi niz sladoleda. U zabočkom dvorcu Gredice rodio se i živio Ksaver Šandor Gjalski, a tko želi istraživati, nisu daleko ni dvorci Bračak, Veliki Tabor, Oršić, kurije u Oroslavju, Bedekovčini... Zabok je poznat i po pivu, proizvodi se ovdje craft pivo Nova runda, poznata je i pivovara Devetka.

– Tu iza kuće je i jedini zagorski aerodrom! I to imamo u Zaboku – govori Končevski.

Pitom je ovo kraj, idealan za život, vikendaše, ali i izletnike. Iz Zagorja izletnik neće otići razočaran, to je sigurno.

Ocjene Izgled i čistoća mjesta i okoliša 9 Gostoljubivost i susretljivost 9 Prirodne ljepote i atrakcije 10 Smještaj i infrastruktura 9 Kulturno-povijesna baština 9 Ponuda aktivnosti na otvorenom 9 Događanja i manifestacije 9 Održivost 9 Sadržaji za djecu 9 Originalnost ponude 9

UKUPNO 91