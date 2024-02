Čitanje produljuje život za 2 godine. Što čekamo?

Čitanje produljuje život i to je znanstveno dokazano. Za dulji život dovoljno je, naime, 30 minuta čitanja knjige na dan. Pokazala je to studija objavljena u znanstvenom časopisu Social Science & Medicine. Po njoj, čitači koji uz knjigu provedu više od 30,3 sata tjedno, žive gotovo dvije godine dulje od nečitača.

Znanstvenici to objašnjavaju dvama kognitivnim procesima koje čitanje knjiga uključuje. Riječ je o poticanju tzv. dubokog čitanja, a to je spor, uranjajući proces koji se događa dok čitatelj povlači veze s pročitanim, pronalazi usporedbe s vanjskim svijetom i postavlja pitanja o pročitanome. Upravo zbog kognitivnog angažmana, čitanje nam poboljšava vokabular, rasuđivanje, koncentraciju i kritičko razmišljanje. Nadalje, knjige mogu jačati empatiju, društvenu percepciju i emocionalnu inteligenciju, što su kognitivni procesi koji mogu utjecati na dulji životni vijek.

POVEZANI ČLANCI:

Navike čitanja u Hrvatskoj i nisu baš na zavidnoj visini, a tek 40 posto građana, po lanjskim anketama, pročitalo je barem jednu knjigu u prethodnih godinu dana. Među čitačima je pak najviše onih koji pročitaju dvije knjige godišnje. Po istraživanjima, mladi između 16 i 24 godine na internetu provedu u prosjeku sedam sati dnevno, dok odrasli prosječno posegnu za mobitelom više od stotinu puta na dan. Isto tako, smatra se kako stariji od 65 godina prosječno 4,4 sata dnevno gledaju televiziju. U toj računici, odvojiti pola sata za zanimljiv roman ili enciklopediju zaista se ne čini previše.

Zimski su školski praznici, bez obzira na to jesu li učenici i njihovi roditelji na putovanju ili nisu, idealna je to prilika da u svoj dnevni raspored uvrste (barem) pol sata čitanja. U opuštenoj atmosferi, izvan školskih obveza, lakše je djecu zainteresirati za čitanje i pokazati im kako su knjige put u drukčiji svijet, kako uz njih sazrijevamo i rastemo, razvijamo se i mentalno i emocionalno. Nećemo ovdje analizirati popis obveznih lektira u osnovnim i srednjim školama i lamentirati koliko on privlači djecu knjigama ili ih, pak, od njih trajno odbija.

Roditelji su ključni u odgoju djeteta, pa tako mogu i trebaju biti i glavni akter u odgoju mladog čitatelja. No, i sami ne smiju prestati učiti, a što je najvažnije, trebaju svojim mališanima vlastitim primjerom pokazati zašto je važno odrastati listajući stranice knjiga. Neovisno o tome imamo li djecu i unuke kojima smo uzor, ne čekajmo mirovinu “kada ćemo imati više vremena” da povećamo svoje minute provedene uz knjigu.