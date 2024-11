VIDEO Primijetili su opeke u dvorištu kuće koju su kupili: Nisu mogli vjerovati što su iskopali

Kada kupujete kuću, tada možete naići na mnoge zanimljive stvari. No, obitelj iz engleskog grada Southwick zasigurno nije mislila da će u vrtu svoje kuće, tri godine nakon useljenja, pronaći sklonište iz Drugog svjetskog rata. "Pomislila sam o moj Bože, što smo pronašli?", rekla je Catherine Milburn (32) o skrivenom bunkeru koji se nalazi ispod dvorišta njihove kuće, piše New York Post.

Britanka je tri godine u kući živjela sa suprugom Liamom i njihovo dvoje djece, nesvjesna da se ispod njihove kuće nalazi sklonište. Međutim, Catherine, koja je inače, regionalna menadžerica rekla je da je pretpostavljala da se ondje nalazio nadzemni bunker jer je u vrtu bilo puno opeka kad su se uselili. "Renovirali smo oko 60 posto vrta, ali nismo našli ništa, niti jedan dio povijesti. Očajnički smo željeli pronaći nešto", objasnila je Catherine. Ipak, par je prošle nedjelje konačno otkrio ratno sklonište.

"Ispod ljetnikovca u vrtu nalazi se otprilike tri metra dugačak komad betona. Kada smo ga otkopavali, tada smo primijetili čelične šipke. Mislili smo da je to malo pretjerano za ljetnikovac, a onda smo došli do ploče od valovitog željeza", ispričala je. Shvativši da to nije obična građevina, par je nastavio kopati dok nisu otkrili stepenice i tunel ispunjen vodom, što je potvrdilo njihove sumnje. Pretpostavlja se da je neobičan kanal za navodnjavanje zapravo Anderson sklonište, posebna vrsta skloništa od zračnih napada koja je bila dizajnirana da zaštiti britanske građane od njemačkog Luftwaffea.

Tuneli za zaštitu od bombi bili su zakopani oko metar ispod vrtova i sastojali su se od zakrivljenih valovitih čeličnih ploča spojenih na vrhu vijcima. Od šrapnela su mogli zaštititi do šest osoba, a čak su mogli i izdržati bombu od 45 kilograma koja padne oko dva metra od tunela. Izgrađeno je 3,2 milijuna takvih skloništa prije i tijekom Drugog svjetskog rata, a navodno ih je ostalo samo oko 15. Catherine je rekla da su ona i njezin muž bili oduševljeni time da imaju dio povijesti u stražnjem vrtu.

"Sviđa nam se ideja da ga iskoristimo i želimo učiniti nešto drugačije", rekla je Catherine koja je odustala od planova za staklenik u korist očuvanja skloništa. Par planira ispustiti vodu iz tunela i unijeti malo svjetla da bi mogli steći dojam o podzemnoj strukturi. "Definitivno ću dokumentirati taj proces.Djeca su jako uzbuđena i škola želi doći na izlet ovdje. Za njih je tako poučno učiti o povijesti", zaključila je Catherine.