Većina zaboravlja očistiti ove dijelove kupaonice: Evo koji su i kako ih očistiti

Bilo da su radi o našim rukama ili radnim pločama, mnogi od nas su posljednjih mjeseci bacili su se na čišćenje. U stvari, istraživanje tvrtke The Big Bathroom Shop pokazalo je da je tijekom ožujka i travnja prosječna osoba provodila 144 minute dnevno radeći kućanske poslove. Međutim, ovo istraživanje s 2000 ljudi otkrilo je da jedan od deset Britanaca zaboravi očistiti osnovne dijelove kupaonice. No, Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva izjavila je da je kupaonica jedna od najvažnijih soba u kući koju treba očistiti kako bi se izbjeglo širenje virusa, prenosi metro.co.uk. Imajući to na umu, evo malog podsjetnika o najčešće zaboravljenim kupaonskim površinama, zajedno s nekoliko savjeta i trikova kako bi postali sjajni i čisti.

Iza zahoda

Mnoge kupaonice dizajnirane su na takav način da postoji neznatan prostor između zahoda i zida iza njega. Iako biste redovito čistite sam zahod, ovo se područje redovito zanemaruje. A s obzirom na to da se bakterija može proširiti gotovo dva metra nakon svakog puštanja vode, dobro je čistiti taj prostor. Dugom krpom ili vlažnim starim ručnikom očistite taj prostor od početka do kraja. Na ovaj način možete pošpricati područje antibakterijskim otopinama, zgrabiti obje strane svoje tkanine i povući s jedne na drugu stranu da biste podigli bilo kakvu prljavštinu.

Video o pravilnom cijeđenju tjestenine izazvao burnu raspravu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odvod

Ulošci za kosu i sapun su noćna mora koju trebate ukloniti iz svoje rupe, ali postoji nekoliko načina održavanja čistoće te smanjenje daljnjih problema. Pomoću žičane vješalice savijene u ravni položaj možete izvući bilo koju dlaku koja može začepiti odvod. Alternativno, alati za odvod lako se kupuju u većini prodavaonica alata. Svaki put kada čistite kupaonicu, svoje čepove možete osvježiti i žličicom kristala sode. Neki također vole dodati nekoliko mirisnih dezinficijensa prokuhanih u čajniku i to preliju radi otapanja masnoće.

Ispod tepiha

Deset posto ispitanika u anketi priznalo je da tepih čiste samo jednom mjesečno. Ako se više ljudi tušira i kupa, teško je da se tepih potpuno osuši, a svi znamo da bakterije vole vlažna područja. Svakako jednom tjedno operite tepih. U ispiranje možete dodati pola šalice bijelog octa za dodatnu moć ubijanja klica. Ako imate pločice, površinu između njih očistite starom četkicom za zube i abrazivnom pastom za čišćenje. Nakon čišćenja, isperite i obrišite antibakterijskim sredstvom za čišćenje podova.

Zavjese za tuširanje

Kao i tepu, zavjese za tuširanje mogu se dugo močiti i ostati vlažne, uzrokujući nanošenje plijesni i bakterija. Neke zavjese za tuširanje mogu se s uobičajenim deterdžentom jednostavno staviti u perilicu rublja i ostaviti da se osuši prije stavljanja natrag. Ako vas nervira stavljanje u perilicu rublja, stavite ih u kadu s toplom vodom i malo sode bikarbone ili bijelog octa. Dobro ih operite i ostavite da se osuše prije nego što ih objesite natrag.

Držači četkica za zube i posude za sapun

Voda može sjediti u šalicama ili posudama za sapun, kontaminirajući vaše četkice za zube bakterijama. Neki kupaonski dodaci su sigurni za pranje u perilici posuđa, a toplina u perilici ubit će sve bakterije koje žive na njima. Alternativno, neki izbjeljivač ili antibakterijsko sredstvo za čišćenje će učiniti trik kako bi vaše posude bile čiste i sigurne.

Pogledajte kako lako izračunati koji SPF faktor vam odgovara: