Uz ovih devet savjeta riješite se nadutosti

Sve više ljudi ima problema s nadutosti i sindrom iritabilnog crijeva, a rijetki znaju kako si pomoći i rješiti taj problem. Uz ovih nekoliko savjeta koje prenosi Daily Mail riješite se ovih problema jednom zauvijek.

1. Jedite u roku dva sata nakon buđenja

Prvi obrok u danu potiče gastrokolični 'odgovor' - prirodni refleks koji potiče kretanje u crijevima nakon obroka. Kao rezultat jedenja, ovaj mehanizam vam 'proteže' želudac, a to zauzvrat potiče gastrointestinalni trakt.



Što prije jedete nakon buđenja to su manje šanse za konstipacijom, kaže Peter Whorwell, profesor medicine i gastroenterologije.



"Gastrokolični 'odgovor' je aktivan samo ujutro - nekih tri sata od buđenja, a ako preskočite doručak možda nećete doživjeti ovaj refleks ponovno tog dana što dovodi do konstipacije. Radije pojedite i manji obrok ujutro uz šalicu čaja ili kave nego da ne pojedete ništa."



2. Izbjegavajte kofein

Ako ste skloni mekšoj stolici izbjegavajte više od tri šalice kofeinskog napitka u danu, savjetuje dr. Simon Smale.



"Više od tri šalice kofeina u danu - bilo da je riječ o kavi, čaju ili energetskim pićima - može pokrenuti crijeva prejako i dovesti do proljeva. Dijetni napitci koji imaju sladila također uzrokuju plinove, nadutost i proljev.



3. Sjedite uspravno dok jedete

"Uspravno sjedenje za stolom znači bolje i lakše probavljanje hrane dok poluležeći položaj na kauču dovodi do teškog i sporog probavljanja hrane, a samim time i do nadutosti i zatvora", kaže Julie Thompson, gastroenterologinja.



"Uzmite pauzu od posla ako jedete za radnim stolom - ako ste pod stresom, u žurbi ili vodite neki poslovni razgovor koji bi mogao izazvati nervozu - možete sami sebi napraviti štetu i zatvor jer se adrenalin povećava i usporava probavu. Žurba s jedenjem stvara nadutost jer gutate previše zraka."

4. Napitak od limuna i đumbira

"Pacijentima savjetujem da piju čašu tople vode s kriškom limuna i malo svježeg đumbira odmah ujutro, natašte, a kasnije nakon svakog obroka", kaže dr. Maria Eugenicos, gastroenterologinja.



"Puno ljudi pati od zatvora zbog dehidracije. Moramo piti šest do osam čaša tekućine dnevno. Dosta ljudi ne voli hladne napitke, pa savjetujem opciju s toplom vodom koja ima relaksirajući učinak. Limun i đumbir smanjuju mučnine."



5. Jedite 30 različitih biljaka tjedno

"Savjetujem ljude da jedu 30 različitih namirnica na bazi biljaka kako bi hrana bila raznovrsna", tvrdi Megan Rossi, dijetetičarka.



"Svi znamo da mikrobiom crijeva (bezbroj bakterija koje žive u crijevima) utječe na puno više stvari od same probave. 70 posto imunološkog sustava nalazi se u crijevima. 30 različitih biljaka tjedno zvuči puno, ali nisu samo voće i povrće biljke - mahune, sjemenke, orašasti plodovi i cjelovite žitarice također su biljke."



6. Lan i kivi

"U prosjeku jedemo oko 18g vlakana na dan, a trebamo duplo - oko 30g", kaže Yvonne McKenzie, stručnjakinja za gastroenterologiju i sindrom iritabilnog crijeva. "Kako biste povećali unos vlakana konzumirajte dvije žlice lanenih sjemenki (oko 24g) s jogurtom svakodnevno."

7. Jedite tri sata prije spavanja

"Izbjegavajte jesti prije spavanja, možete razviti želučani refluks - simptomi su kašljanje i suho grlo ujutro jer kiselina iritira grkljan", dr. Jason Dunn tvrdi.



8. Toplo mlijeko od lavande prije spavanja

Mlijeko je bogato magnezijem, mineralom koji pomaže u opuštanju mišića i uma, a lavanda umiruje i pomaže kod spavanja. Dodajte u toplo mlijeko žličicu suhog cvijeta lavande kako biste dobili savršeni napitak prije spavanja koji će omogućiti da se probudite bez osjećaja nadutosti.



9. Jedite proteine dva puta dnevno

Uključite što više proteina u svoju prehranu, barem u dva obroka jedite proteine. Oni poboljšavaju imunološki sustav i probavu.

