Uvjereni su da neće: Ovaj europski hotel platit će vaš odmor ako vas uhvati loše vrijeme

Jeste li ikada krenuli na odmor, ali se nebo naoblačilo čim ste raspakirali kofere? Nema mnogo stvari koje toliko frustriraju kao kad se, nakon dugog leta i značajnih troškova, suočite s takvim vremenom. Srećom, sada jedan europski hotel nudi kreativno rješenje za ovaj problem. City of Dreams Mediterranean, smješten na južnoj obali Cipra obećava nezaboravno iskustvo: svako oblačno zimsko jutro donosi besplatno noćenje, piše Metro.

Kako to funkcionira? Hotel jamči dodatno noćenje na sljedećem putovanju svim gostima koji dožive dan s manje od 70% sunčanih sati, između 9 ujutro i 5 poslijepodne, prema AccuWeather mjerenjima. Na ovom sunčanom otoku, koji godišnje broji oko 340 sunčanih dana, to je pravi bonus za one rijetke trenutke lošeg vremena.

Osim toga, hotel nudi čitav niz aktivnosti – od obilazaka vinarija i pješačkih tura do posjeta tradicionalnim selima, koji obogaćuju doživljaj gostiju. Ako rezervirate prije 30. studenog, možete ostvariti i 15% popusta na boravak do 20. prosinca 2024.

Blizu resorta, samo kratkom vožnjom udaljen, nalazi se Paphos, šarmantan priobalni grad s obiljem povijesnih znamenitosti, sunca i mora. Posjetitelji ovdje mogu istražiti poznatu Dionizovu kuću s drevnim mozaicima koji oživljavaju mitove, ili prošetati Grobnicama kraljeva, jedinstvenim arheološkim lokalitetom s kamenim grobnicama koje datiraju stoljećima unatrag.

Za opuštanje, plaže su prilagođene svakom raspoloženju – od živahnog Coral Baya do tihe plaže Lara, utočišta za morske kornjače. U starom dijelu Paphosa, šarene ulice nude lokalne trgovine, umjetničke galerije, kafiće i obiteljske taverne s autentičnim ciparskim specijalitetima. Savršen kraj dana dočekajte uz obalu, uz svježe pripremljene morske plodove i nezaboravan pogled na zalazak sunca nad dvorcem Paphos.

Grant Johnson, viši potpredsjednik City of Dreams Mediterranean, izjavio je: ‘Ne postoji ništa gore od planiranja odmora radi bijega od hladnoće, a zatim doživljaja lošeg vremena na destinaciji. Na Cipru imamo gotovo svakodnevno sunce, ali želimo našim gostima omogućiti miran odmor, pa ćemo ih pozvati da se vrate besplatno ako ih uhvati loše vrijeme’.

