Ovo su najčešće pogreške koje parovi rade na putovanjima: Budite spremni na nesuglasice!

"Ponekad se parovi zaglave u poznatim obrascima sukoba, ukorijenjenim ulogama i prepirkama dok žive istu svakodnevnu rutinu kod kuće," rekla je klinička psihologinja Sabrina Romanoff za HuffPost. "Odmor pruža priliku za emocionalno povezivanje, istraživanje novih područja i ponovno otkrivanje zajedničkog duha, što pomaže prisjetiti se zašto ste se uopće odlučili jedno za drugo." Međutim, putovanja u paru mogu donijeti i logističke izazove, neočekivane prepreke i nesuglasice dok pokušavate uskladiti različite prioritete i maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno zajedno. Kako bi ovakvo putovanje učinili što ugodnijim iskustvom, HuffPost je zamolio Romanoff i druge stručnjake za veze da podijele neke od najčešćih pogrešaka koje parovi čine dok putuju zajedno.

Prva pogreška je što ne razgovarate s partnerom o očekivanjima - unaprijed. "Svaka osoba ima različite potrebe i želje kada je riječ o putovanjima," rekla je bračna i obiteljska terapeutkinja Gayane Aramyan. "Neki vole isplanirati cijelo putovanje, dok se drugi vole prepustiti spontanosti. Velika je pogreška što parovi ne razgovaraju o svojim očekivanjima za predstojeće putovanje i očekuju da će im partner čitati misli." Preporučila je da unaprijed razgovarate o svojim potrebama i preferencijama. "Mnogi parovi pretpostavljaju da su na istoj valnoj duljini, a da pritom jasno ne izraze svoje misli ili preferencije," rekla je Rachel Needle, licencirana psihologinja i su-direktorica Modern Sex Therapy Institute. "Ova pretpostavka često dovodi do neispunjenih očekivanja kad stvarnost ne odgovara zamišljenom. Neki ne žele sukob, pa izbjegavaju teške razgovore kako bi očuvali mir, osobito prije odmora. Mogu umanjiti ili potpuno izbjeći razgovor o svojim pravim željama, misleći da će izražavanje različitih preferencija izazvati napetost. Ova sklonost izbjegavanju sukoba može dovesti do razočaranja kad obje strane shvate da nisu dobile ono što su željele."

Nedostatak kompromisa oko plana putovanja još je jedna pogreška koju mnogi rade. Jednako kao što je važno komunicirati očekivanja prije putovanja, postizanje kompromisa u područjima gdje se razlikujete ključan je korak prije samog puta. "Dogovorite se unaprijed oko aranžmana za obroke," savjetuje savjetnica i hipnoterapeutkinja Susan Leigh. "Jedan partner možda želi uštedjeti i ponijeti sendviče i grickalice, dok drugi želi uživati u boljim obrocima čim napuste kuću." Slično tome, jedan partner može preferirati brzinu i udobnost taksija, dok drugi želi uštedjeti novac i doživjeti lokalni javni prijevoz. Jedan možda uživa ostati vani do kasno, družeći se s novim ljudima, dok drugi preferira ranije otići spavati da se odmori za sljedeći dan na putovanju. "Razgovarajte i pronađite načine za kompromis," rekla je Leigh. "Neke od tih stvari možete dogovoriti unaprijed kroz razgovor. Naučit ćete je li vaš partner fleksibilan i spreman na kompromis ili je sklon rigidnosti u svojim preferencijama," primijetila je Needle.

No, ni pretjerano planiranje nije dobra ideja. "Česta pogreška koju parovi čine na putovanjima je pretjerano planiranje, ne ostavljaju dovoljno vremena za odmor ili solo aktivnosti," rekla je psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja Dulcinea Alex Pitagora. "Ponekad ljudi na odmor imaju osjećaj da nešto propuštaju, što ih tjera da pokušaju maksimalno iskoristiti svaku minutu. To može dovesti do iscrpljenosti i preopterećenosti, što u kombinaciji s promjenom mjesta spavanja i prehrane može dovesti do dodatnih sukoba." Ponovno, proaktivna komunikacija može pomoći u sprječavanju ove pogreške. "Uravnotežite svoj raspored s aktivnostima i opuštanjem. Dopustite jedno drugome osobni prostor za punjenje baterija kako biste bili svježi i spremni uživati u sljedećem dijelu vašeg zajedničkog putovanja," savjetovala je Damona Hoffman, trenerica za izlaske i autorica knjige F the Fairy Tale: Rewrite the Dating Myths and Live Your Own Love Story.

Planirajte i male međusobne provjere tijekom putovanja. "Planirajte provjere tijekom odmora kako biste vidjeli kako stvari idu i trebaju li se napraviti neke promjene," rekla je Pitagora. "U suštini se sve svodi na svijest o vlastitim potrebama i sposobnost da ih prenesete partneru, kao i na slušanje partnerovih potreba i suradnju."

"Zaista se usredotočite na osnovne stvari koje nas inače sprječavaju u konfliktima, uključujući dovoljno odmora, jedenje namirnica koje hrane tijelo, pijenje dovoljno vode i komunikaciju kada nešto ne valja, umjesto da to potiskujete ili čekate da se pojača," rekla je Pitagora. Ne biste trebali prepustiti jednoj osobi da sve organizira. "Kada je samo jedan partner odgovoran za određivanje kako će se provoditi vrijeme, kako će se trošiti novac i koje će se aktivnosti odabrati, to može izazvati ljutnju kod osobe koja planira jer nosi mentalni teret puta i osigurava da sve ide po planu," rekla je Romanoff. Ne dopustite da se većina planiranja i koordinacije svede na jednog partnera. Sjetite se da ima mnogo zadataka koje treba podijeliti, od rezervacije letova i smještaja do istraživanja aktivnosti i prijevoznih opcija. “Što više možete, planirajte putovanje zajedno,“ rekla je Katie Hevia, terapeutkinja za parove iz Millennial Life Counseling. “Uobičajeno je da jedna osoba vodi planiranje, što je velika odgovornost i može biti puno posla, ali ne bi trebalo biti obavljeno u potpunoj izolaciji. Važno je uključiti partnera rano u proces planiranja kako bi se osjećao uključenim, uvaženim i mogao dati svoje mišljenje o eventualnim izazovima s rasporedom.“

Nikada nemojte sa sobom nositi probleme od doma. “Obično problemi koje parovi doživljavaju kod kuće dolaze s njima na odmor,“ primijetila je Romanoff. Umjesto da samo nastavite sa statusom quo, pokušajte svoj put vidjeti kao priliku za promjenu. “Novo okruženje putovanja često parovima pruža novu perspektivu na poznatu dinamiku odnosa, jer pristranosti i kontekst sukoba kod kuće mogu unaprijed odrediti mnoge svađe,“ objasnila je Romanoff. “Ako vaš partner kod kuće ima običaj biti neuredan ili zaboravljati stvari, može li avantura putovanja donijeti vedrinu i pružiti priliku za jačanje povjerenja?“ pitala je Romanoff. “Na primjer, prepustite partneru odgovornost za čuvanje ključa od sobe, možete mu omogućiti da uspije u toj ulozi, a ujedno uživati u tome da se možete osloniti na njega na nov način.“

Mnogi parovi zanemaruju financijski aspekt putovanja. “Uzbuđenje zbog zajedničkog putovanja ponekad nadvlada praktične aspekte, pa parovi ne uspostave jasan proračun niti unaprijed odluče kako će podijeliti troškove putovanja,“ objasnila je Hoffman. “Jedna osoba možda želi potrošiti više na aktivnosti, dok druga preferira tražiti povoljne opcije.“ Ne želite biti na različitim valnim duljinama dok zajedno putujete. “Nesuglasice oko toga koliko trošiti, gdje trošiti ili kako podijeliti troškove mogu izazvati napetost, osobito u nepoznatim okruženjima gdje su emocije možda intenzivnije,“ rekla je Hoffman. “Na kraju krajeva, novac i navike trošenja odnose se na vrijednosti, pa parovi mogu iskoristiti ovu priliku za jasniju komunikaciju i postavljanje temelja za zajedničke vrijednosti u vezi.“

Pakiranje nekima predstavlja problem. “Kad parovi putuju zajedno, mogu pretpostaviti što drugi donosi, i mogli biste ostati bez punjača, bez kupaćeg kostima ili paste za zube ako ne pitate izravno o tome što vaš partner nosi,“ rekla je Hoffman. “Iako to može izgledati kao sitnica, zapravo može biti veliki problem ako utječe na aktivnosti koje planirate ili vas prisili da stanete u trgovinu.“ Pokušajte izbjeći pretpostavke i umjesto toga uskladite svoje ciljeve pakiranja.

Budite spremni za nesuglasice. “Putovanja često donose neočekivane izazove, kašnjenja, propuštene veze ili navigaciju kroz nepoznata mjesta, što može dovesti do napetih trenutaka ili neslaganja,“ primijetila je Needle. Zato je važno biti spreman nositi se s frustracijama i sukobima koji se mogu pojaviti tijekom odmora. “Komunicirajte s partnerom o bilo kakvim brigama koje imate prije putovanja kako biste se što bolje pripremili,“ savjetovala je Aramyan. “Razmislite o tome kako se nositi s nesuglasicama ili svađama i pokušajte biti opušteni dok putujete.“ Uzmite u obzir razlike u osobnosti i prošle izvore napetosti prije odlaska na put kako biste spriječili da se stvari pretvore u veliku svađu. I ne zaboravite… “Neće sve ići prema planu,“ naglasila je Hoffman. “Budite prilagodljivi i strpljivi kad stvari krenu po zlu kako biste zadržali laganu i pozitivnu atmosferu.“

Žena otišla na putovanje s muškarcem s Tindera: 'Na povratku nas je dočekala njegova trudna djevojka'