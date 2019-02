Uskoro četvrto, nikad bogatije izdanje sajma Vinart Grand Tasting

120 odabranih vinara na dvodnevnom vinskom festivalu u Laubi, 20 specijaliziranih radionica u Hotelu DoubleTree by Hilton i premijerno izdanje Vinart Petit Tastinga sukus je dva tjedna u potpunosti posvećena vinu pod brandom Vinart Grand Tasting.

Vinart Grand Tasting vinski je festival koji je već četvrtu godinu zaredom nezaobilazno mjesto u kalendarima ljubitelja vina i vinskih profesionalaca, a koji funkcionira kao pozivni festival na kojem organizator ugošćuje one najbolje i najzanimljivije među hrvatskim vinarima. Ove godine Vinart Grand Tasting ponovno dolazi u Laubu, 1. i 2. ožujka.

„Želimo poticati i razvijati izvrsnost pa iz godine u godinu ulažemo napore u izbor vinara, te kvalitetu radionica i cjelokupnog iskustva“, izjavio je autor projekta i glavni organizator Saša Špiranec.

Foto: Promo

Slijedeći ovu ideju, dan prije službenog početka festivala 28. veljače, u Hotelu DoubleTree by Hilton, bit će po prvi put održan Vinart Petite Tasting na temu New Europe Terroirs. Posjetiteljima će se predstaviti vinari iz Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, BiH, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Slovačke te Poljske sa svojim vinima koja snažno izražavaju jedinstvene mikroklimatske i pedološke uvjete u kojima su stvarana.

„Većina vina i vinara koji dolaze nepoznata je i nedostupna hrvatskoj vinskoj publici i vjerujemo da donosimo nešto jedinstveno, novo i drugačije“, naglasio je Špiranec. Ove će godine na festivalu boraviti i jedno ugledno međunarodno ime vinskog svijeta - Anthony Rose, autor koji o vinu piše za Decanter i Independent te je dopredsjednik panela Decanter World Wine Awards Australia. Bit će ovo dobra prilika da mu se Hrvatska predstavi s najboljim izborom vina.

Vinski profesionalci i ljubitelji vina i ove će godine prije samog festivala, već od 22. veljače, moći posjetiti jednu od 20 vinskih radionica u Hotelu DoubleTree by Hilton. Ulaznice za ove radionice već se nalaze u slobodnoj prodaji na web-stranicama Vinart Grand Tastinga.

Na samom festivalu, ponovno će za sve posjetitelje biti dostupna Pop-up vinoteka s prezentiranim vinima, a uz svaku kupljenu ulaznicu za festival moguće je ostvariti popust u Pop-up vinoteci ili za vožnju taksijem.

Foto: Promo

Raspored radionica uoči festivala Vinart Grand Tasting:

Petak, 22. veljače 2019.

14:30 Bijela Burgudnija masterclass by Carlos 16:00 Cattunar 4 terre - jedan terroir, četiri tla, četiri malvazije, jedna ruka 17:00 Babić - novo vrijeme 18:30 Rizman Primus vertikalno kušanje i St. Michael premijera 19:30 Meneghetti, vertikala istarske ikone

Subota, 23. veljače 2019.

14:30 Mythos Burgundy by Carlos 16:00 Maraština - je li najraširenije dalmatinsko bijelo vino nova "graševina" s krša ili nešto sasvim drugo? 17:00 Korak evolucija - Plešivički terroir u svojoj najiskrenijoj formi 18:30 Jasnin tango s vinima 19:30 Radovan - istarski Grand cru za Red Bordeaux

Srijeda, 27. veljače 2019.

13:30 Tomić - vertikalno kušanje vodećeg hvarskog plavca 16:00 Premium gin masterclass by Marin Nekić i Filip Savić 16:30 Nove dimenzije škrleta iz vinarije Voštinić Klasnić 18:00 Riesling masterclass by Ivo Kozarčanin 19:30 Feravino Grasecco, domaći odgovor na Prosecco

Četvrtak, 28. veljače 2019.

14:00 - 19:00 Vinart Petit Tasting: New Europe Terroirs 15:00 Zind Humbrecht - usporedno kušanje 16:30 Pinot noir masterclass by Matjaž Lemut 17:00 Rhone wine region masterclass by Jo Ahearne 19:30 Coronica - velika crna vina iz majstorske radionice Morena Coronice

Više o radionicama pročitajte na poveznici.

Službena Facebook stranica.