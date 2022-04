Ujutro se teško budite? Za to nema boljeg 'lijeka' od hladne vode, kažu liječnici

Čak i ako ste ranoranilac po prirodi, vjerojatno postoje jutra kad mrzite zvonjavu alarma koja vas trgne iz najljepšeg sna, no prema riječima stručnjaka za spavanje; i ako smo odspavali samo par sati, postoji nekoliko prirodnih načina da se razbudimo i napunimo energijom.

Jedan od najboljih je, kaže stručnjak dr. Michael J. Breus, tuširanje hladnom vodom; jer ne samo da nas hladnoća razbudi već se kratko i intenzivno izlaganje niskim temperaturama povezuje i s uravnoteženim upalnim odgovorom, boljim spavanjem, zdravljem mišića i zglobova te boljim raspoloženjem.

- Energizirajući učinci hladnog tuša izravno su povezani s količinom vremena izlaganja hladnoći, pa što duže možete podnijeti, to bolje - rekao je Breus za Mind Body Green.

Uz to, dodaje genetičar s Harvarda dr. David Sinclair, niske temperature aktiviraju i proizvodnju takozvane smeđe masti; tkiva koje sagorijeva kalorije, stvara toplinu i upravlja tjelesnom temperaturom.

Ako nikad prije niste stajali pod ledenim tušem, dr. Breus kaže da ćete se prvi put šokirati, no dodaje on, tijelo se vrlo brzo privikne. A ima i par savjeta za one kojima je to ipak prevelik izazov...

1. Poprskajte lice hladnom vodom

Breus napominje da prskanje lica hladnom vodom ima slične učinke kao i hladan tuš.

2. Završite tuširanje hladnom mlazom

Ako ste hladan tuš spremni samo isprobati na kratko, istuširajte se kao i obično i završite hladnim mlazom.

3. Na kratko isprobajte ledenu kupku

Ako vam to nije previše, možete se na par sekundi potpuno uroniti u hladnu vodu.

