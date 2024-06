Udomio je umirućeg psa s ulice, a njegova transformacija iznenadila je mnoge

Čovjek koji je spasio psa s ulica Tajlanda oduševio je ljude velikom transformacijom njegovog novog ljubimca. Spašenu životinju, nazvanu Cindy Crawford po američkoj manekenki, udomio je korisnik Twittera/X Niall Harbison. Objasnio je da je našao kuju ‘na samrti’ na ulici, ali ju je uspio spasiti i preokrenuti joj život, piše Mirror.

U objavi, Niall je objasnio da je pronašao psa kako se pokušava probiti kroz promet dok mu komadi dlake posvuda ispadaju. Također je rekao da njegov novi ljubimac po hitno mora smršaviti. Napisao je: ‘22. rujna prošle godine pronašao sam Cindy Crawford na ulici. Bila je morbidno pretila i na samrti. Imala je 46 kg. U njezinu današnju transformaciju teško je povjerovati…’.

On the 22nd of September last year I found Cindy Crawford on the streets. She was morbidly obese and about to die. She weighed 46kg or just under 100lbs. Her transformation today is seriously hard to believe… (1/7) 🧵 pic.twitter.com/SoE61WTKHc

‘Ovako sam je našao. Ležala je na ulici, dlaka joj je opadala i auti su jurili nekoliko centimetara pokraj njezine glave. Cindy Crawford je odustala od života i izgubila svo dostojanstvo. Uzeli smo je, očistili i počeli popravljati njezinu kožu i opće zdravlje. Veterinari su bili vrlo uporni jer je mogla umrijeti od srčanog udara s obzirom na stres pod kojim je bilo njezino tijelo’, dodao je.

Nastavlja: ‘Počeli smo s dijetom i vidjeli neke rezultate. Stvarno smo počeli napredovati kada je Cindy dijagnosticiran problem sa štitnjačom. Njezini lijekovi i redoviti treninzi su se isplatiti. Počela je gubiti oko 400 g tjedno’.

Cindy had worked her ass off for 7 months and instead of living outside a 7-11 she had her own family and a villa.



Her skin was perfect and she had her joy for life back. Cindy kept up her fitness goals though and she is now down to 28.5kg or 62 lbs. spectacular (6/7) pic.twitter.com/Dmkk7axYMi