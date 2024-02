Udana je za milijunaša i mora se pridržavati određenih pravila: 'Psovanje je strogo zabranjeno'

Žena koja je u braku s milijunašem otkrila je popis 'osnovnih' pravila kojih se mora pridržavati. Soudi je udana za milijunaša Jamala, koji joj daje novce kako bi financirala svoj luksuzni način života. Par živi u Dubaiju, ali ona je tvrdi da biti u braku s milijunašem nije tako jednostavno kao što možda mislite. Objavom na društvenim mrežama Soudi je otkrila pravila kojih se mora pridržavati – među kojima je i to da nikad ne psuje, piše The Sun.

Ne samo to, nego tvrdi da joj nije dozvoljeno prigovarati ni iznositi 'bilo kakve drame ili probleme'. Govoreći o svom životnom stilu, Soudi je rekla: 'Postoji toliko stvari koje nikada ne bih učinila pred svojim mužem, a ovo su razlozi zašto. Prvo, nikad ne bih mogla biti ono što jesam sa svojim mužem. Na kraju dana, on mi nije mama ni najbolji prijatelj'.

'Ne bi bilo pošteno da sam puna sebe u njegovoj blizini, jer on je vrlo zaposlen čovjek', nastavlja, 'Nikad mu ne bih stvarala dramu ili probleme, jer na kraju krajeva, ja sam njegova žena i tu sam da riješim te probleme'.

Soudi je potom podijelila svoja razmišljanja o psovanju: 'Nikad ne bih psovala pred svojim mužem jer sam na kraju dana u otmjena djevojka. To nije ni smiješno ni cool. Nikad ne bih tako osramotila svog muža. Mislim da je psovanje vrlo muževno i naučili su me da to ne radim'.

VEZANI ČLANCI:

'Ono što smatram užasnim je 'politika otvorenih vrata'. Nikada nisam razumjela tu politiku', dodaje, 'Odlazak na WC je nešto što je vrlo privatno i nešto što nikad ne bih učinila pred svojim mužem. Biti gruba, nepristojna ili prljava jednostavno je zabranjeno'.

Osim toga, 'od nje se očekuje da uvijek izgleda najbolje što može, kao što je zaključila: 'Uvijek izgledam najbolje što mogu za svog muža. Mislim da je za njega jako važno uvijek izgledati savršeno. Uvijek bih se pojavila prikladno odjevena za njega'.

VEZANI ČLANCI:

TikTok isječak, koji je objavljen pod korisničkim imenom @soudiofarabia, mnoge je ostavio u šoku. Korisnici društvenih medija ostali su potpuno zbunjeni pa je jedna osoba komentirala: 'Molim te, reci mi da se šališ', a druga dodala: 'Tvoj muž uvijek treba biti tvoj najbolji prijatelj!!!'.

Kaže da uživa biti kućanica i supruga milijunaša: 'Daje mi novac da održavam dobar izgled’