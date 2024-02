Transplantacija kose: Koja je cijena, kako se provodi ovaj postupak i gdje ga obavljaju Hrvati?

Gubitak kose može biti androgenetska alopecija koja se češće pojavljuje kod muškaraca nego kod žena, a uključuje postupno prorjeđivanje kose. Alopecija uzrokuje slabljenje tamne i deblje dlake te njeno pucanje i prestanak rasta. Najvažniju ulogu u nastanku stanja opadanja kose imaju muški spolni hormoni, no velik učinak imaju i genetski te okolišni čimbenici.

Presađivanje kose kod muškaraca i žena je jednostavan i siguran tretman, a može se izvoditi na tjemenu, licu (obrvama) ili bradi. U Hrvatskoj se u privatnim poliklinikama koristi FUE metoda presađivanja kose koja je bezbolna i jednostavnija za razliku od stare STRIP metode. STRIP metoda presađivanja kose uključivala je izrezivanje kože sa zatiljnog dijela vlasišta koja se zatim rezala na manje grafove i ponovno usađivala na dio vlasišta gdje nedostaje kose.

Sve više ljudi, a pogotovo muškaraca, se odlučuje za presađivanje kose i na taj zahvat se uglavnom išlo u Tursku koja je poznata po brojnim klinikama koje se bave transplantacijom kose, a kako je interes za ovim zahvatom sve veći i kod nas su se otvorile klinike koje u svojoj ponudi imaju ovaj tretman. Postoji puno uzroka gubitka kose, najčešći je androgena hormonska nasljedna alopecija koja je najčešća indikacija za transplantaciju kose. Ali ako ne znate jeste li kandidat za presađivanje kose, prije svakog zahvata će liječnici napraviti detaljnu analizu vlasišta trihoskopskom kamerom i tako saznati možete li pristupiti zahvatu.

Postoji mogućnosti i kombinacije STRIP i FUE metode koja se koristi kod visokog stupnja ćelavosti kako bi se dobio što veći broj folikula za transplantaciju. Ni jedan od zahvata nije bolan te se izvode u lokalnoj anesteziji.

"Ako govorimo o presađivanju kose, klijenti su i muškarci i žene, gotovo svih dobnih skupina. Kod transplantacije kose primjenjujemo sve tehnike, a najčešće primjenjivana tehnika je FUE. Dlačice ako je potrebno transplantiramo u vlasište i s drugih dijelova tijela: brade, prsa, stidne regije, u tom slučaju radi se o „body hair” transplantaciji. Također radimo i transplantaciju dlačica u obrve, bradu, gdje god je potrebno i gdje klijenti žele.", navodi sugovornica, dr. Ana Maletić, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije iz Poliklinike Maletić, te dodaje kako su 80% klijenata za transplantaciju kose muškarci, a najčešće u dobi između 25 i 70 godina, dok su 20% klijenata žene najčešće u dobi između 30 i 65 godina, ako se usporede današnje brojke s onima prije desetak godina vidimo da se radi o značajnom porastu broja zahvata transplantacije kose.

Jesu li rezultati zaista trajni? Dr. Maletić kaže da prije svakog zahvata rade detaljnu analizu zdravstvenog stanja pacijenta, a zahvat se radi u operacijskoj sali koja je opremljena po standardima za rad u općoj anesteziji iako se zahvat radi u lokalnoj anesteziji za koju su potrebni niži standardi. "Koristimo najbolje i najskuplje instrumente pri izvođenju ovog zahvata tako da se folikuli ne oštećuju, također folikule za vrijeme dok su van tijela čuvamo u specijalnim otopinama na određenoj temperaturi kako bi im smanjili metabolizam te postigli da 99% folikula preživi dok su van tijela", pojašnjava liječnica i ističe kako je svaki ovdje opisani korak jako važan, a u izvođenju tih koraka sudjeluje uz nju i cijeli tim. Transplantacija kose nije zahvat u kojem je bitan samo jedan djelatnik, liječnik. U transplantaciji kose sudjeluje nekoliko osoba ako se želi ovaj zahvat napraviti po najvišim svjetskim standardima i svatko svoj dio posla mora odraditi vrhunski. Rezultati su trajni, dlačica koja se transplantira raste zauvijek.

Kako izgleda postupak? U ovoj tehnici nema nikakve potrebe za korištenjem skalpela, šavova ili prevoja. Jednostavno se s područja vlasišta na kojem je kosa dovoljno gusta ili trajna uzima manji dio kose u najmanjim jedinicama i prenosi u područje gdje kose nema. Kosa se najčešće uzima iz područja stražnjeg dijela glave ili sa strane. Ovom transplantacijom kose ona će i dalje nastaviti rasti u novim folikulama, stvarat će se nova kosa, a neće postojati razlika između stare i nove kose.

Pozitivna strana ovog zahvata je da nakon presađivanja kose na području transplantacije ne ostaju vidljivi ožiljci kao kod nekih drugih oblika presađivanja. Radi nedostatka ožiljaka moguće je nositi i kratku kosu. Zahvat nije nimalo bolan, a izvodi se pod lokalnom anestezijom. Rast kose nakon presađivanja je vidljiv nakon 16 tjedana, a kosa koja se presadila nastavlja prirodno rasti do kraja života.

Prije samog postupka izvodi se konzultacijski pregled gdje se procjenjuje opravdanost, veličina i cijenu eventualnog zahvata transplantacije kose. Uzmite u obzir da je moguće transplantirati samo vlastitu kosu iz jednog dijela vlasišta u drugo. Kosa se može transplantirati u područja prorijeđenog ili potpunog gubitka vlasišta. Pri jednom zahvatu moguće je presaditi oko 2000 folikula kose. U nekim slučajevima su mogući dvodnevni zahvati. Nakon konzultacijskog pregleda, ovako izgleda postupak:

Prije zahvata šiša se regija s koje se uzima kosa na stražnjim ili dijelovima glave sa strane. Kod žena se u pravilu šiša dio koji se može pokriti dužom kosom. Anestezira se predio s kojeg će se uzimati kosa. Koristi se jednostavna lokalna anestezija. Moguće je osjetiti malu bol pri dobivanju anestezije, ali je to jedina nelagoda koju ćete osjetiti tijekom zahvata. Pacijent ostaje budan, a moguće je otići i na toalet usred zahvata. Zahvat može trajati do 6 sati. Prva faza zahvata je vađenje pojedinačnih folikularnih cjelina uz korištenje specijalnog mikrokirurškog pribora s titanskim nastavcima promjera 0.8 do 1 mm. Uzima se samo jedan mali dio zdravih doživotnih vlasi. Druga faza uključuje mikroskopsko obrađivanje i razvrstavanje vlasi prema broju folikula. Ovim se postupkom dobivaju čisti korijeni te se obliku folikularne cjeline za implantaciju. U trećoj fazi se označe mjesta, dubina, gustoća, raspored, kut i smjer implantacije. Ova faza uključuje korištenje implantera te se folikularne cjeline jedna po jedna usađuju. U prvu liniju vlasišta se stavljaju pojedinačne folikularne cjeline, a u sva ostala područja višestruke folikularne cjeline.

Nakon zahvata nema potrebe za previjanjem i analgeticima. Tri do četiri sata nakon zahvata moguće je osjetiti zatezanje ili pritisak u vlasištu. Nakon nekog vremena taj pritisak prestaje. Moguće je oticanje u području čela, bez upale i bez krvi. Nije potrebno koristiti led.

Postupak nakon zahvata: Nakon zahvata se već prvi dan odlazi kući. Kosite se antibiotici četiri dana, sprej fiziološke otopine i vlaži se primajuća regija četiri dana. Uz to se dobivaju sterilne prekrivke za jastuk. Preporučuje se da imate prijevoz do kuće nakon zahvata. Nakon zahvata će u roku dva tjedna transplantirana kosa ispasti. To je normalno. Cilj ovog presađivanja kose je rast nove kose nakon 3-4 mjeseca. Oporavak je jako brz, te nakon tjedan dana više ne bi trebalo biti znakova transplantacije kose. Kontrolni pregled je po potrebi za mjesec dana.

Koja je cijena transplantacije? Prosječna cijena transplantacije kose u Turskoj iznosi oko 2.000 do 4.000 eura, što je znatno niže nego u SAD-u ili Europi, gdje se prosječni trošak može kretati od 2.500 do 5.000 eura i više. U Poliklinici Maletić, cijena je 2,5 do 4,5 eura po transplantiranoj folikularnoj jedinici. "U prosjeku su na folikularnoj jedinici 2.5 dlake. Cijena ovisi dali prije operacije šišamo cijelo vlasište ili ne, te dali se dlake uzimaju s vlasišta ili s drugih dijelova tijela ", otkriva liječnica.

Tko može na presađivanje kose? S obzirom na to da se prorjeđivanje ili gubitak kose mogu dogoditi kod oba spola i zbog raznih uzroka, na presađivanje kose se mogu odlučiti svi koji smatraju da im je potrebno. Najčešće se za tu metodu odlučuju osobe koje se bore s alopecijom ili gubitkom kose, no za presađivanje kose se mogu odlučiti i osobe koje su je izgubile uslijed traume, opekline ili povrede. Iako se može provesti, presađivanje kose nakon kemoterapije ili korištenja određenih lijekova se ne preporučuje. Jednako je i kod osoba koje nemaju dovoljno donorskih mjesta na skalpu.

Ovom zahvatu pristupili su mnogi poznati muškarci, a među njima su i Tony Cetinski, Ivan Pažanin, ali i mnogi drugi. Nogometaš Wayne Rooney jedan je od rijetkih slavnih koji je još 2011. godine priznao da je bio na presađivanju kose. Na Twitteru je tada svoje obožavatelje izvijestio o tome. Hollywoodska zvijezda Mel Gibson ne skriva da se i on odlučio za taj korak te je rekao da muškarce ne muče bore na licu, ali kosa je odraz njihove snage i muškosti i zato je i on svoje vlasište predao u ruke stručnjacima kada više nije mogao prikrivati nedostatak kose. Učinio je to i glumac Matthew McConaughey, nogometaš David Beckham, tenisač Rafael Nadal, glumac Jude Law, glumac Jamie Foxx, pjevač Bono Vox i njegov kolega Robbie Williams, kojeg je dugo mučio problem gubitka kose.

