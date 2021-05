'U tajnoj sam vezi sa svojom sestričnom, ali bojim se da nas obitelj neće prihvatiti'

- U tajnoj sam vezi sa svojom sestričnom, ali bojim joj se u potpunosti prepustiti jer sa bojim da nas naša obitelj neće prihvatiti - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Sve je počelo kao zabava nakon što je prekinuo sa svojom bivšom djevojkom prije sedam godina. On je uvijek bio blizak sa svojom sestričnom, a kao djeca uvijek su zajedno provodili vrijeme. Nakon njegovog prekida, odvela ga je u pub s njezinim prijateljima. Oboje su se napili, a kada su došli do stana, nisu se više mogli suzdržavati i poseksali su se.

Evo zašto biste trebali doživjeti orgazam prije svakog odlaska na spavanje:

- Bilo je odlično. Bila je puno sigurnija u seksu nego što sam očekivao i bila je odlučna u tome da se osjećam dobro. Sljedeće jutro složili smo se da se to ne može ponoviti, ali to se nije ostvarilo - nastavio je.

Nakon nekoliko tjedana priznala mu je da ima romantične osjećaje i on je tada priznao isto njoj. Sada su u vezi već tri godine i žive zajedno. Ona je spremna reći svojoj strani obitelji, ali on se boji kako će njegova strana reagirati.

- Svaka majka ima ideju što bi željela za svoje dijete, ali to je vaša odluka. Ne činite ništa loše u vezi s rođakinjom. U Velikoj Britaniji je legalno imati romantičnu vezu i rođaci se mogu vjenčati. Nažalost, to ne znači da će vaša obitelj to prihvatiti. Budite iskreni. Njihova će reakcija vjerojatno biti gora ako nastavite skrivati ​​svoju vezu od njih - odgovorila mu je Deidre.

Ovaj balon napuhan je već 30 godina i nije se ispuhao: "Nadam se da će izdržati do mog 50. rođendana"